天降「雙髻鯊寶寶」？男飛盤高球場目擊烏鴉圍攻魚鷹奪獵物

美國南卡羅來納州近日出現罕見奇景，一名男子與朋友在飛盤高爾夫球場打球時，意外目睹1隻魚鷹在空中遭到2隻烏鴉追趕，結果掉落了1隻小雙髻鯊遺體，隨後將此特殊經驗上傳至社群平台後引發關注。（圖擷自「Chief Meteorologist Jamie Arnold-WMBFw」臉書粉專）

2025/06/06 14:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州近日出現罕見奇景，一名男子與朋友在飛盤高爾夫球場打球時，意外目睹1隻魚鷹（osprey）在空中遭到2隻烏鴉追趕，結果掉落了1隻小雙髻鯊（hammerhead shark）遺體，隨後將此特殊經驗上傳至社群平台後引發關注。

綜合《花園與槍械》等外媒報導，馬洛（Jonathan Marlowe）受訪時透露，他與數名朋友一起在史普林特城飛盤高爾夫球場打球，就在打到第11洞時，他意外發現天空中有隻魚鷹抓著獵物飛行途中，2隻烏鴉突然出現並開始追擊魚鷹，數秒後3隻鳥在某棵樹上扭打在一起，而魚鷹失手將獵物掉落地面。

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馬洛說，「我本來以為只是條魚，結果走近一看竟是隻逝世的小雙髻鯊，我們不敢相信自己的眼睛，不停地問自己，這真的發生了嗎？」，推測魚鷹應是從附近的碼頭捕獵成功後飛返途中，卻因為被干擾而失手」。

事發後，馬洛與朋友決定將雙髻鯊留在原地，以防魚鷹回來取走，隨後他將這段特殊經歷與照片發布臉書後，有另名飛盤高爾夫玩家留言說，他在該處也看見那條鯊魚，當時感到極度困惑，直到看到貼文才恍然大悟地說「天啊，不然怎麼解釋森林裡有條小雙髻鯊？」

報導提及，據康乃爾鳥類學實驗室稱，烏鴉的圍攻行為並不罕見，尤其是在春天，體型較小的烏鴉為安全會結隊，將潛在的捕食者從築巢地或食物來源處趕走。

另，據維基百科提到，飛盤高爾夫（Disc golf）是種將飛盤扔進1個固定的目標籃里的運動。據職業飛盤高爾夫協會描述，這個遊戲的目標是「在最少投擲數內，使飛盤通過場地進入目標籃」。

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