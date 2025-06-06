中國女星夏馨雨暗諷共產黨毀滅文物 挨批辱華後被禁言

中國知名著女演員、模特兒夏馨雨，6月3日在微博發文稱，「當年破四舊咱們那些無腦的人集體毀掉了多少珍貴的古建築和文物，感謝人家大英博物館給好好的保護起來，能讓我和我的後代能看到」，挨批辱華後已遭禁言。（擷取自夏馨雨微博）

2025/06/06 12:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《星島日報》報導，中國知名著女演員、模特兒夏馨雨，6月3日在微博發文稱，如果大英博物館的中國文物一直留在中國，「早就被摧毀了，根本留不到現在，感謝大英博物館給好好保護起來，能讓我們後代看到」。她當天她還二度發文，被指暗喻大部分中國人是比奴隸更糟的奴才。夏馨雨隨即受到眾多網民聲討，她的微博帳號6月5日已處於禁言狀態。

1987出生的夏馨雨曾參演《非誠勿擾》、《杜拉拉升職記》等多部影視劇。6月3日在她微博發出一張她在英國倫敦大英博物館中國文物前拍攝的照片，並搭配文字說：「沒有一個中國人能笑著走出大英博物館，可是如果這些文物當年放在我們這裡，早就被摧毀了，根本留不到現在。當年破四舊咱們那些無腦的人集體毀掉了多少珍貴的古建築和文物，感謝人家大英博物館給好好的保護起來，能讓我和我的後代能看到。」

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之後夏馨雨又發文：「你信不信，大部份中國人，不會通過別人的疾苦，看到自己可能的災難，只會通過別人的疾苦，慶幸自己已有幸福。」這段文字，被指暗喻中國人是比奴隸更糟的奴才，是辱華言論。

夏馨雨的貼文引起了眾多中國網友強烈不滿，並批評她「洗白侵略行為」，還說「若她這麼恨國可以離開」。有網友還找出夏馨雨之前發的一篇「崇洋」言論：「如果沒有西方文化，我還在裹小腳、還需要下跪呢，我就用不上洗衣機、電冰箱、汽車、飛機、手機、電燈，我能享受到的一切現代文明都感謝西方文化的入侵。」

由於夏馨雨的相關貼文引發眾多中國網友不滿，她的微博不久被平台公告「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，而一些受爭議的貼文也已被刪除。

不過，中國網友沒就此罷手。有網民找到夏馨雨代言的化妝品牌，發貼文稱：「選一個漢奸當代言人，你們怎麼想的」、「你們和漢奸共同價值嗎？」業者暫沒做出回應。

針對中國網友對夏馨雨的回應，有網友評論，「巨嬰症的第一專屬症狀就是容不得說真話」、「她（夏馨雨）難道說得不對嗎？」、「文革的時候摧毀了多少中國歷史文物？完全無法統計。」

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