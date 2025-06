和解有望？華爾街巨鱷籲為國家利益應和解 馬斯克：你說的沒錯

2025/06/06 12:13

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕全球首富馬斯克(Elon Musk)與總統川普(Donald Trump)關係生變,兩人5日在網路隔空交火,美國億萬富翁、避險基金「潘興廣場資本管理」(Pershing Square Capital Management)創辦人艾克曼(Bill Ackman)稍早在社群平台發文呼籲,希望川普與馬斯克為了國家利益和好,馬斯克也在該篇貼文贊同艾克曼的說法。

5月30日馬斯克離開「政府效率部」(DOGE),隨後公開批評川普力推的《美麗法案》(One Big Beautiful Bill Act),稱其「令人感到厭惡」,引爆川普怒火,雙方從對法案的分歧升級為人身攻擊,利用各自的社交媒體平台互相辱罵。

請繼續往下閱讀...

艾克曼在社群平台X發文表示,他支持川普與馬斯克為了國家利益言歸於好,比起分裂,團結會使美國更加強大。

馬斯克也在該貼文下回覆「你說的沒錯。」

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.



We are much stronger together than apart.