和解有望？華爾街巨鱷籲為國家利益應和解 馬斯克：你說的沒錯

全球首富馬斯克（左）（Elon Musk）與美國總統川普（右）（Donald Trump）。（路透）

2025/06/06 12:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）與總統川普（Donald Trump）關係生變，兩人5日在網路隔空交火，美國億萬富翁、避險基金「潘興廣場資本管理」（Pershing Square Capital Management）創辦人艾克曼（Bill Ackman）稍早在社群平台發文呼籲，希望川普與馬斯克為了國家利益和好，馬斯克也在該篇貼文贊同艾克曼的說法。

5月30日馬斯克離開「政府效率部」（DOGE），隨後公開批評川普力推的《美麗法案》（One Big Beautiful Bill Act），稱其「令人感到厭惡」，引爆川普怒火，雙方從對法案的分歧升級為人身攻擊，利用各自的社交媒體平台互相辱罵。

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艾克曼在社群平台X發文表示，他支持川普與馬斯克為了國家利益言歸於好，比起分裂，團結會使美國更加強大。

馬斯克也在該貼文下回覆「你說的沒錯。」

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.



We are much stronger together than apart. — Bill Ackman （@BillAckman） June 5, 2025

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