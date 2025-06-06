中國新蝙蝠病毒HKU5「距大流行僅一步」！ 美警告：恐如MERS致命

中國「蝙蝠女」、武漢病毒研究所科學家石正麗（左）。美國最新研究警告，早在2005年中國蝙蝠身上即發現的HKU5病毒，恐距大流行僅一步。（美聯社資料照）

2025/06/06 11:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國發現的新型冠狀病毒HKU5-CoV-2，恐引爆下一場全球大流行！美國科學家警告，這種與致命MERS病毒（中東呼吸症候群冠狀病毒）高度相關的病原體，僅需「一小步」突變，即可感染人類並引發疫情。更引人關注的是，該病毒最初由武漢病毒研究所的蝙蝠樣本中發現。

《每日郵報》5日報導，華盛頓州立大學研究團隊在《自然通訊》（Nature Communications）發表最新研究指出，HKU5病毒株目前僅在蝙蝠間傳播，但其實驗室研究顯示，其棘蛋白只需微小改變，便能與人體細胞的ACE2受體結合，進而感染人類。ACE2受體正是新冠病毒（COVID-19）入侵人體的門戶。

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該研究共同主持人、病毒學家萊特科（Michael Letko）教授表示：「HKU5病毒群過去較少受關注，但我們的研究揭示了它們感染細胞的機制，並發現它們可能距離跨物種傳播到人類僅一步之遙。」團隊透過活病毒測試、蛋白質建模及AI模擬，描繪出HKU5從蝙蝠傳人的可能路徑。

HKU5病毒最早於2005年在中國被發現，其宿主為1種名為「日本家蝠」（Pipistrellus abramus）的蝙蝠，但科學家是近期才確認它能利用ACE2受體。

研究人員從中國南部及東部數百隻蝙蝠的拭子樣本中，分離出HKU5-CoV-2病毒株。實驗中，他們利用基因編輯工具製造出帶有HKU5棘蛋白的「偽病毒」，並將其與帶有人類或蝙蝠ACE2受體的細胞接觸。結果顯示，蝙蝠細胞極易受感染，而人類細胞除非病毒帶有特定突變，否則反應輕微。

科學家擔憂，若HKU5病毒先感染了如貂或果子狸等中間宿主動物，便可能在傳播給人類前獲得必要的突變。HKU5與MERS同屬梅貝可病毒（merbecoviruses）家族，MERS由駱駝傳人，致死率高達34%。HKU5病毒最早於2005年在中國被發現，其宿主為一種名為「日本家蝠」（Pipistrellus abramus）的蝙蝠，但科學家是近期才確認它能利用ACE2受體。

值得注意的是，今年稍早，武漢科學家曾報告，HKU5的1個譜系（Lineage 2）已能直接與人類ACE2受體結合，意味著無需進一步進化即可感染人。如今美國這項新研究擴大了調查範圍，檢視了整個梅貝可病毒家族，發現其他HKU5變異株也可能僅需少量突變即可達到同樣效果。專家憂心中國不受管制的野生動物交易，恐增加病毒外溢風險。

HKU5病毒最早於2005年在中國被發現，其宿主為1種名為「日本家蝠」（Pipistrellus abramus）的蝙蝠，但科學家是近期才確認它能利用ACE2受體。（法新社資料照）

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