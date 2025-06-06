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    3天前才公開現身！中國西子電梯總裁劉文超傳墜樓身亡

    中國國產電梯龍頭西子電梯總裁劉文超（中）本月2日墜樓身亡，終年54歲。（圖擷自西子電梯官方網站）

    中國國產電梯龍頭西子電梯總裁劉文超（中）本月2日墜樓身亡，終年54歲。（圖擷自西子電梯官方網站）

    2025/06/06 14:03

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國產電梯龍頭「西子電梯科技有限公司」總裁劉文超近日驚傳墜樓身亡，終年54歲，事件在業界引發震動，背後是否牽涉複雜的企業關係及巨大的經營壓力，成為各界關注焦點。

    綜合中媒報導，劉文超本週一（2日）在浙江省杭州市墜樓身亡，西子電梯已發布訃告確認死訊。中媒稱，當地警方已排除刑事案件可能性。

    然而根據西子電梯官方微信發布的公開貼文顯示，事發3天前的5月30日，劉文超還曾出席公司第9屆「安全生產月」啟動儀式，並發表致辭，當時精神狀態未有任何異常跡象。

    中國電梯市場長期由奧的斯（OTIS）、三菱（Mitsubishi）、通力（KONE）和日立（Hitachi）等外資品牌主導。西子電梯是中國國產電梯代表性品牌，在中小型城市、政府基礎建設和軌道運輸項目中有較多參與。

    中媒披露，西子電梯與母公司新西奧電梯集團及其他關係企業間有「錯綜複雜的利益博弈」，新西奧電梯集團內部存在派系權力鬥爭。

    與此同時，西子電梯近年陷入司法糾紛泥淖，涉入各類司法案件累計達192件，其中近8成案件由西子電梯擔任原告角色，爭議多為合約糾紛問題。

    中國浙江省科學技術廳發布資料顯示，劉文超是西子電梯總裁兼總工程師，還具有浙江省發明協會智慧電梯專業委員會主任、浙江省優秀創業創新企業家等多重身分。劉全年約有100天在外出差，另100天居住在公司辦公，鮮少有時間陪伴家人。

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