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    翻臉越演越烈！馬斯克爆猛料：川普在富豪淫魔名單上

    近期川普與馬斯克持續隔空交火，馬斯克稍早於社群發文稱，川普在「淫魔」愛潑斯坦的名單上，這就是檔案至今未被公開的真正原因。（資料照，法新社）

    近期川普與馬斯克持續隔空交火，馬斯克稍早於社群發文稱，川普在「淫魔」愛潑斯坦的名單上，這就是檔案至今未被公開的真正原因。（資料照，法新社）

    2025/06/06 07:59

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）衝突越演越烈，馬斯克5日於社群更發文稱，川普在「淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的名單上，這就是檔案至今未被公開的真正原因。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）對此反駁，稱此為馬斯克令人遺憾的一次發言，並批馬斯克對大而美法案《One Big Beautiful Bill Act （OBBB）》感到不滿，因為其中並未納入他所想要的政策。

    曾處理與愛潑斯坦案相關資訊的美國聯邦調查局（FBI），對此則簡短回覆：「對此事不予置評。」

    美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，由法院公開的近千頁文件披露大量與愛潑斯坦有往來的知名人士，名單上包括美國前總統柯林頓（Bill Clinton）和英國安德魯王子（Prince Andrew）等人，引發全球關注，由於牽連廣泛，令涉入其中者人人自危。但後續未有新的重大指控，在名單上的名字也並不等同就是性侵害相關涉案人。

    近期川普與馬斯克持續隔空交火，馬斯克於5日下午3點10分（台灣時間今晨3點10分）的發文更稱「該是時候丟出真正的重磅炸彈了。川普總統在愛潑斯坦的名單上。這就是檔案至今未被公開的真正原因。」他在留言區也稱「記住這篇文章，以後真相會大白的」。

    已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（見圖）生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，其所屬私人島嶼小聖詹姆斯島也因淫亂不羈被稱為「蘿莉島」。（資料照，路透）

    已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（見圖）生前爆出曾性侵多名少女，媒介賣淫服務全球政商名流好友，其所屬私人島嶼小聖詹姆斯島也因淫亂不羈被稱為「蘿莉島」。（資料照，路透）

    馬斯克稍早於社群發文稱，川普在「淫魔」愛潑斯坦的名單上，這就是檔案至今未被公開的真正原因。（圖擷自X）

    馬斯克稍早於社群發文稱，川普在「淫魔」愛潑斯坦的名單上，這就是檔案至今未被公開的真正原因。（圖擷自X）

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