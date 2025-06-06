馬斯克痛批「忘恩負義」：沒有我 川普大選早就輸了

2025/06/06 05:21

〔中央社〕特斯拉執行長馬斯克今天在社群平台X對美國總統川普宣戰：「如果沒有我，川普大選早就輸了，民主黨早就控制聯邦眾議院，共和黨在聯邦參議院也只會是51比49席。」

他說：「真是忘恩負義。」

馬斯克開嗆川普何以值得注意？因為2024年，馬斯克豪擲近3億美元支持川普和共和黨，如今兩人卻公開開撕，裂痕急劇擴大。

請繼續往下閱讀...

美國Axios新聞網報導，兩人爭執的核心，是川普的重點政策「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）。這是一項規模龐大的稅收和預算計畫，預料會在未來10年間導致國家債務增加數以兆計美元。

馬斯克昨天發起「終結這項法案（KILL the BILL）」的遊說活動後，川普對記者說，身為電動車商特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克，對取消電動車稅收抵免的「大而美法案」感到憤怒。

馬斯克在X寫道：「隨便啦，法案可以拿掉電動車／太陽能的獎勵減免，儘管石油和天然氣補貼動也沒動（非常不公平！！），但請把法案裡一大堆噁心的分贓條款刪除！」

川普今天在橢圓形辦公室（Oval Office）接見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），公開談到他與馬斯克的緊張關係的同時，馬斯克翻出川普抨擊赤字和提高債務上限的舊推文，問道：「今天這傢伙在哪兒？」

馬斯克還否認川普聲稱他「比任何人都更了解這項法案內部運作」的說法：「錯了，這法案一次都沒給我看過，而且是在深夜這麼快速地通過，國會幾乎沒人看過！」

民主黨和自由派評論員長期一直猜測，主觀意識都很強烈的川普和馬斯克，關係將以災難告終。

但6個月來，外界幾乎無從得知兩人真實的關係狀況：才是上週而已，川普還在橢圓形辦公室向馬斯克致敬，讚他是在政府效率部（DOGE）計畫上做出傑出貢獻的「朋友」。

現在，隨著馬斯克退出政府，雙方關係正以驚人的速度，攤在陽光下地崩壞。

馬斯克在針對其數百萬X鐵粉的民調中問道：「是時候在美國創立真正代表80%中間派的新政黨了嗎？」

另一方面，川普今天也在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）自爆，是他要求「瘋狂」的馬斯克離開政府，還說節省政府預算最簡單的辦法，就是終止政府與馬斯克簽訂的合約。

川普寫道：「伊隆（馬斯克）漸漸不管用了，我要求他離開。節省我們數十億預算最簡單的方法，就是終止與伊隆的政府補貼和合約。」1140606

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法