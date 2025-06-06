美中領袖通話 川普：接受習近平邀請將訪問中國

2025/06/06 05:03

〔中央社〕美國總統川普今天和中國國家主席習近平通話後表示，兩人有非常好的談話，已處理了所有複雜問題，主要是有關稀土的部分。他還說，兩人相互邀請對方到自己的國家訪問，也接受對方邀請；他會和第一夫人在某個時間點造訪中國。

備受關注的川習通話今天登場，這是兩人自1月中旬以來首度通話，也是川普（Donald Trump）1月20日重返白宮以來，兩人首度通話。

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川普在社群媒體發文寫道，他與習近平通話約一個半小時，討論了雙方最近達成貿易協議中的複雜細節，對兩國都有非常正面的結果，「關於稀土產品的複雜性不應再有任何疑問」。

他隨後在白宮接待來訪的新任德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）並接受媒體提問。對於媒體問及川習通話，川普回應表示，「我們有非常好的談話」，已經處理了所有複雜問題，理清一些事情，主要是有關稀土、磁鐵等；先前降低的關稅依然有效。

川普說，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）很快會跟中方高層會面，持續推進相關工作。他認為，美國與中國的貿易協議「進展非常順利」。

另外，川普表示，習近平邀請他訪問中國，他也邀請對方赴美訪問，「我們都接受了邀請」。他和第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）會在某個時間點前往中國訪問，而習近平也會到美國訪問，「希望是和中國的第一夫人一起」。

川普先前於5月30日指控中國違反雙方在瑞士日內瓦達成的協議，導致美中關係又趨緊張。

美中兩國5月中在日內瓦達成關稅休戰90天的協議。「華爾街日報」報導，中國在稀土議題上讓步是談判出現進展的關鍵，雙方同意降低關稅90天，中國恢復對美輸出科技業與製造業所需的稀土原料，但北京事後卻延遲核發稀土出口許可。（編輯：楊昭彥）1140606

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