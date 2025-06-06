哥倆好公開決裂！馬斯克批川普「忘恩負義」

美國總統川普（右）與億萬富豪馬斯克（左）之間的緊張關係，5日公開爆發！川普表示，他對馬斯克的批評「非常失望」，馬斯克則隨即反擊，痛批川普「忘恩負義」。（路透檔案照）

2025/06/06 06:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕在連日隔空交鋒之後，美國總統川普與億萬富豪前顧問馬斯克之間的緊張關係，5日終於公開爆發！川普表示，他對馬斯克的批評「非常失望」（very disappointed）；馬斯克則隨即透過社群媒體反擊，聲稱要是沒有他，川普根本不會贏得去年的大選，痛批川普「忘恩負義」。

川普在白宮橢圓形辦公室接見來訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）時，向在座的媒體記者表示，「伊隆（馬斯克）和我曾經關係很好。我不知道現在還是不是這樣。」此前，馬斯克指責川普力推的大規模稅收與支出法案，是「是個令人作嘔的可憎之物」（abomination）。

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法新社報導，這位全球首富一邊看著川普上電視受訪，一邊在他的社群平台Ｘ上實況發文回擊，聲稱若沒有他，川普不可能贏得2024年大選，並痛斥川普「忘恩負義」（ingratitude）。

在川普極為罕見地公開抨擊馬斯克時，梅爾茨默默地坐在一旁。這是78歲的川普就他和太空探索科技公司（SpaceX）與特斯拉老闆馬斯克的關係，首次發表公開評論。

川普說，「我非常失望，因為伊隆比在場幾乎任何人，都更了解這項法案的內部運作……結果他突然有問題。」

不到1週前，川普才在橢圓形辦公室為馬斯克舉辦隆重儀式，慶祝他卸下「政府效率部」（DOGE）負責人一職。

幾分鐘後，53歲、出生於南非的馬斯克還以顏色，強調川普說他「事先看過法案」是「亂講」（false）。在川普表示馬斯克因為失去電動車補貼而不滿的影片上方，馬斯克寫道：「隨便你」（Whatever）。

接著，馬斯克更進一步火力全開，聲稱要不是他的鼎力支持，川普根本不可能贏得總統大選。他是川普競選的最大金主，捐款近3億美元。「要是沒有我，川普就會輸掉選舉」，馬斯克寫道，「居然如此忘恩負義」。

消息傳出，特斯拉股價大跌，凸顯這場全球首富與全球最有權勢人物之間決裂的風險有多高。

川普當著電視直播的鏡頭，對記者描述他與馬斯克的「分手過程」。川普談到5月30日馬斯克最後一次現身橢圓形辦公室時的場景，當時馬斯克帶著黑眼圈現身，聲稱是被他兒子打的。馬斯克當時也面臨在川普競選活動中吸毒的傳聞。

川普說，「你看到一個即使帶著黑眼圈，但還是很開心的人站在橢圓形辦公桌後面。我說，『你要不要來點化妝？我們可以幫你補一點』」，「但他說，『不用了，我覺得不用』。這很有趣，也很好。他想做他自己。」

川普說，他可以理解馬斯克為何會對他的一些措施感到不滿，其中包括他撤回馬斯克支持的企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任美國國家航太總署（NASA）署長的提名。

在川普滔滔不絕之際，梅爾茨始終一言不發。梅爾茨原本準備好避免重演川普「突襲」烏克蘭總統澤倫斯基與南非總統拉瑪佛沙的場面，不料最後被突襲的竟然是馬斯克。

川普和馬斯克爆發爭端的核心，是川普的稅收與支出法案「大而美法案」。這項法案是川普內政計畫的核心，旨在延續他第一任期的減稅措施，也可能定義他的第二任期，更攸關共和黨在2026年期中選舉的成敗。

馬斯克3日痛批這項法案，理由是此舉將進一步擴大美國的財政赤字。隔天，這位科技鉅子更呼籲共和黨「封殺這項法案」，改提「不會大量增加赤字的替代方案」。

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