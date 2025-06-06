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    川習通話！中國官媒曝習近平就台灣問題要求1事 川普卻隻字未提

    川普與習近平5日晚間通話。（路透）

    川普與習近平5日晚間通話。（路透）

    2025/06/06 00:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平進行通話，中國官媒曝光2人通話內容，特別提到了台灣，稱台灣問題若不審慎處理，恐讓中美兩國衝突對抗升級，還說川普「承諾」會繼續奉行「一個中國政策」；反觀川普在社群發文提到與習通話，卻隻字未提台灣。

    中官媒《新華社》5日深夜曝光川習通話內容，「習近平指出，校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。」

    習近平聲稱，中方有誠意與美國對話、合作，但同時也是有原則的，「中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。」

    習近平還向川普要求，美國應當慎重處理台灣問題，「避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。」《新華社》宣稱，川普表示美中關係十分重要，美方樂見中國經濟「保持強勁增長」，「美方將繼續奉行一個中國政策。兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議。美方願同中方共同努力落實協議。美方也歡迎中國留學生來美學習。」

    反觀川普通話後在「真相社交」（Truth Social）的發文，隻字未提台灣；而近期川普宣布禁止哈佛大學收國際學生、嚴審中國留學生簽證，川普也沒有提到有在通話中說歡迎中生赴美學習的事，僅稱2人的電話會談過程「愉快」，幾乎都聚焦在貿易議題上，雙方都取得非常正面的共識，尤其在稀土產品的複雜議題上。

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