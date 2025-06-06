影片曝光！中國地方人大代表開車蓄意衝撞 2民眾重傷

中國一名地方人大代表開車故意衝撞用路人，造成2人重傷。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/06/06 00:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名地方人大代表近日開車故意衝撞用路人，造成2人重傷，當地公安拖了3天才對外發布通報，稱已將該名黨支部書記刑事拘留。

旅義華僑作家李穎5日晚間在X平台分享一段影片，可以看到一輛白色轎車與一輛黑色休旅車停在大馬路中央，之後白車開始繞著黑車來個大迴轉，接著一輛雙載的電動車經過，白車直接狠狠撞上，電動車上2人當場被撞飛摔落地，但白車沒有停下的意思，即便電動車卡在前輪，白宮仍繼續繞著黑車「打轉」。

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據悉，事發於陝西省寶雞市鳳翔區，駕駛白車的是寶雞市東關社區黨支部書記、鳳翔區人大代表張春鳳，本月2日下午開車行經鳳翔區雍興路十字路口時疑似與黑車起糾紛，不知為何突然發動車子衝撞無辜的電動車，導致2人重傷送醫。

事情拖了3天，寶雞市公安5日發布警情通報，「2025年6月2日13時許，張某鳳（女，54歲）因個人糾紛在我區雍興路口，駕駛白色轎車故意衝撞張某莉（應為黑車駕駛），並將過往的一輛電動車撞倒，造成電動車2名駕乘人員受傷。接報警後，我局迅速出警，將傷者第一時間送往醫院救治，同時將駕車人張某鳳當場控制。目前，2名傷者在醫院接受治療，無生命危險。犯罪嫌疑人張某鳳已被刑事拘留，案件正在辦理中。」

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