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    證實將報復烏無人機奇襲 俄羅斯：「時間地點我軍決定」

    普廷的發言人佩斯科夫（左）證實，俄羅斯將報復烏克蘭的無人機奇襲行動。（路透資料照）

    普廷的發言人佩斯科夫（左）證實，俄羅斯將報復烏克蘭的無人機奇襲行動。（路透資料照）

    2025/06/05 23:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮5日強硬表態，證實將對烏克蘭1日的無人機奇襲行動展開報復，並警告會「擇時擇地」由軍方決定反制措施。此說法也間接印證了先前俄總統普廷，已向美國總統川普透露將報復的傳聞。烏克蘭對此嚴陣以待。

    《衛報》報導，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）明確指出：「將視我軍認為合適的時間與方式（進行反制）。」此前，烏克蘭國安局（SBU）對俄境內四座空軍基地發動突襲，美方估計損毀多達20架俄軍機。美國駐烏使館已警告當地持續存在「重大空襲」風險。

    事實上，在克宮最新表態前，俄軍已連夜對烏克蘭各地發射大量飛彈與無人機。北部城市普里盧基（Pryluky）一棟民宅遭無人機擊中，釀成至少五死慘劇，其中包括一名1歲男童及其母親與祖母。烏總統澤倫斯基悲痛透露，遇難男童的祖父正是趕赴現場的救災人員。

    南部城市赫爾松（Kherson）一處行政大樓亦遭俄軍飛彈攻擊，嚴重毀損。儘管俄軍持續空襲，但俄官方似乎暗示，針對烏克蘭週末無人機攻擊的「特定報復行動」尚未正式展開，顯然正醞釀更具規模的反制。

    烏克蘭此次將無人機偷運至俄境內發動奇襲，引發俄國內強烈反彈，部分鷹派人士甚至鼓吹動用核武。惟分析師普遍認為，烏方攻擊未達俄國動用核武門檻，且此舉將面臨中國等盟友的強烈反對。

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