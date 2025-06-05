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    川習通話了 川普曝談話內容「獲得非常積極結論」

    美國總統川普與中國國家主席習近平5日通電話1.5小時。（路透）

    美國總統川普與中國國家主席習近平5日通電話1.5小時。（路透）

    2025/06/05 23:41

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平5日通電話，川普稱雙方就貿易問題進行「非常好的」交流，稀土「應該不成問題」，美中團隊稍後還將舉行新一輪會談。

    川普在台灣時間5日晚間近11時於其自創的社群平台Turth Social上發文說，剛結束與習近平的約1.5小時的通話，論及兩國近日達成與同意的貿易協議中的弱細節，並獲得對美中都非常正面積極的結論；關於稀土產品「應該不會再有任何問題」；美中團隊很快會在待定地點會面，美方代表包括財政部長貝森特、商務部長盧特尼克與美國貿易代表葛里爾。

    川普還說，習近平在電話中盛情邀請他與第一夫人梅蘭妮亞訪問中國，他也邀請習近平伉儷訪美；身為美中兩大國的元首，雙方都對此充滿期待。川普強調通話幾乎完全集中在貿易問題，沒有討論俄羅斯、烏克蘭或伊朗。

    在此同時，中國官媒央視與新華社5日晚間也報導川習已通話，習近平歡迎川普再次訪中，兩人同意雙方團隊繼續落實日內瓦共識與盡快舉行新一輪會談。但相較於川普的發文，央視的報導中並未提及稀土，並稱習近平強調向川普強調，美國應慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分離主義者把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

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