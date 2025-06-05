App無限捲動！中國Shein被控用「暗黑模式」 誘歐盟消費者過度消費

中國網路零售平台Shein。（法新社檔案照）

2025/06/05 21:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲消費者聯盟（BEUC）5日向歐盟執委會提出申訴，指控中國快時尚網路零售商「希音（Shein）」，網站與App之設計大量使用「暗黑模式（dark patterns）」銷售手法，誘使消費者過度消費。

《路透》5日報導，歐洲消費者聯盟5日同時發布的報告中，舉出Shein這些「暗黑模式」，如跳出視窗提醒消費者不要離開該App，以免錯失促銷折扣，或者用倒數計時，增加用戶購買壓力，以及App頁面採「無限捲動」方式呈現。該聯盟也指出，Shein頻繁推播，一個手機在一天內就收到12次推播通知。

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另外，Shein的App上的養狗遊戲，讓用戶餵虛擬狗狗集點，換免費物品，但是必須每天登入簽到，否則將失去累積的點數。

聯盟秘書長雷納（Agustin Reyna）受訪表示，「對快時尚而言，需要量，需要大量消費，這些暗黑模式就是設計用來刺激大量消費」。他在該聯盟新聞稿中直指，「Shein使用這種暗黑模式有實際紀錄可查，一如該聯盟會員國研究所揭露，這種做法行之多年」，Shein使消費者花更多錢在購買快時尚商品，而這種過度消費有害消費者自己和環境，以及生產這些商品的人。

該聯盟呼籲歐盟執委會和各國消費者保護機關，要求Shein停止這些「欺騙性」作法，若Shein不改正其做法，主管機關應該介入，直到該公司遵守歐盟法規為止，以防對消費者造成嚴重傷害。

Shein公司聲明回應，已與歐盟及各國主管機關「建設性地合作，展現該公司致力於遵守歐盟法規」；聲明還說，該公司曾提出與BEUC會面，但是該聯盟未接受。

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