為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    App無限捲動！中國Shein被控用「暗黑模式」 誘歐盟消費者過度消費

    中國網路零售平台Shein。（法新社檔案照）

    中國網路零售平台Shein。（法新社檔案照）

    2025/06/05 21:32

    〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲消費者聯盟（BEUC）5日向歐盟執委會提出申訴，指控中國快時尚網路零售商「希音（Shein）」，網站與App之設計大量使用「暗黑模式（dark patterns）」銷售手法，誘使消費者過度消費。

    《路透》5日報導，歐洲消費者聯盟5日同時發布的報告中，舉出Shein這些「暗黑模式」，如跳出視窗提醒消費者不要離開該App，以免錯失促銷折扣，或者用倒數計時，增加用戶購買壓力，以及App頁面採「無限捲動」方式呈現。該聯盟也指出，Shein頻繁推播，一個手機在一天內就收到12次推播通知。

    另外，Shein的App上的養狗遊戲，讓用戶餵虛擬狗狗集點，換免費物品，但是必須每天登入簽到，否則將失去累積的點數。

    聯盟秘書長雷納（Agustin Reyna）受訪表示，「對快時尚而言，需要量，需要大量消費，這些暗黑模式就是設計用來刺激大量消費」。他在該聯盟新聞稿中直指，「Shein使用這種暗黑模式有實際紀錄可查，一如該聯盟會員國研究所揭露，這種做法行之多年」，Shein使消費者花更多錢在購買快時尚商品，而這種過度消費有害消費者自己和環境，以及生產這些商品的人。

    該聯盟呼籲歐盟執委會和各國消費者保護機關，要求Shein停止這些「欺騙性」作法，若Shein不改正其做法，主管機關應該介入，直到該公司遵守歐盟法規為止，以防對消費者造成嚴重傷害。

    Shein公司聲明回應，已與歐盟及各國主管機關「建設性地合作，展現該公司致力於遵守歐盟法規」；聲明還說，該公司曾提出與BEUC會面，但是該聯盟未接受。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播