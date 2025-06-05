美估烏克蘭「蜘蛛網行動」僅毀10俄機 憂核戰風險升

烏克蘭當局4日公佈「蜘蛛網行動」中，由部分無人機拍攝的影片截圖。（圖取自烏克蘭SBU專頁）

2025/06/05 20:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國官員透露，烏克蘭1日發動的「蜘蛛網行動」，估計摧毀約10架、擊中多達20架俄羅斯軍機。此數字約為烏克蘭總統澤倫斯基宣稱戰果的一半，但美方仍認為此次襲擊「極其重大」，恐激化俄方在和談中的立場。

據《路透》獨家報導，兩名匿名美國官員作此評估。此前，澤倫斯基稱共有41架俄機遭擊中，半數損毀嚴重無法修復。烏克蘭國安局（SBU）則宣稱，行動對俄造成70億美元損失（約新台幣2090億元），俄主要機場34%的戰略巡弋飛彈載具受損。

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這場代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，烏方稱動用117架無人機，從靠近目標的貨櫃發射，攻擊俄羅斯境內四座空軍基地。基輔並公佈影片，顯示無人機擊中俄戰略轟炸機，並命中兩架A-50預警機的雷達罩。俄羅斯僅有少量此型預警機。

美國總統川普在社群媒體發文稱，俄總統普廷於4日通話中警告，莫斯科必將對此攻擊作出回應。川普形容對話良好，但「不會立即帶來和平」。美國表示，基輔發動攻擊前未預先知會。

俄羅斯國防部承認其位於莫曼斯克、伊爾庫茨克、伊萬諾沃、梁贊及阿穆爾地區的機場遭襲，並稱在後三地成功擊退攻擊，但在前兩地有數架飛機起火。俄方敦促美、英約束基輔。

此次攻擊重振了飽受俄軍壓力的烏克蘭士氣，並展現其有能力深入俄境4300公里奇襲。但川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）警告，攻擊俄核三位一體（陸基、空基、海基核武）的空中力量，已使局勢升級風險「急劇上升」。

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