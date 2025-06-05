比貓熊酷！ 川普「動物外交」 極度瀕危阿拉伯豹可望來到華府

阿拉伯豹。（美聯社檔案照）

2025/06/05 20:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上月訪問中東後，列出洋洋灑灑一連串成果，其中一項令川普十分感興趣，這項成果與投資、軍事力量無關，而是「動物外交」：兩隻極度瀕危物種「阿拉伯豹（Arabian leopard）」。

《紐約時報》4日報導，這兩隻阿拉伯豹是川普訪問沙烏地阿拉伯期間，與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）達成的保育合作計畫，將送到華府國家動物園。這項計畫由營運該動物園的美國「史密森尼學會（Smithsonian Institution）」推動數月，目前尚未選定是哪兩隻，不過若該計畫進展順利，可望在川普任內住進華府國家動物園。

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該動物園動物保育主任史密斯（Brandie Smith）說，她曾簡短地與川普談過此事，川普「對豹非常感興趣」，想要「親自」多了解這種動物。史密斯上月飛到沙國，在川普抵達的第一天，與沙爾曼會面後，向兩人介紹阿拉伯豹，兩人一聽到豹，眼睛馬上亮了起來，川普對豹有很多問題，問了諸如「牠們多大、吃什麼、有多危險」等問題。

阿拉伯豹是豹屬中體型最小的一種豹，但是卻很兇猛，在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中，被列為「極危」物種，估計目前僅存不到200隻，史密森尼學會指出，其野生族群約120隻，上一次在沙國被目擊的野生阿拉伯豹，是在2014年。

川普不養寵物，也不像他兒子喜歡狩獵，但是他對食物鏈頂端的動物格外著迷，他去年在競選期間，經常談到鯊魚，也曾經問他的前幕僚長蒲博思（Reince Priebus），獾很兇還是友善；蒲博思出身有「獾州」之稱的威斯康辛州。

紐時指出，這兩隻阿拉伯豹，將成為華府自1972年接收中國贈送的貓熊以來，最受矚目的「魅力大型動物」交流。川普早期的政治顧問史東（Roger J. Stone Jr.）說，「牠們比貓熊酷多了」。

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