歪曲「中共抗日歷史」！中國公安部突懲處2人 中網：想看原文

中國公安部5日通報2起中國網友「歪曲抗日歷史」遭懲處的案子。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/06/05 20:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國公安部今天（5日）突然通報2起中國網友「歪曲抗日歷史」遭懲處的案子，引發牆內熱烈討論，不少中網友狠譏當局，有種將「造謠」的原文公布出來，讓大家好好「批判」一下。

二戰期間面對大日本帝國侵略，中華民國國民政府主席蔣中正拋出「先安內後攘外」政策，主張先一舉消滅中國共產黨勢力（第一次國共內戰，1927-1937）後，再一致對外抗擊日軍。當時共產黨節節敗退，怎料1936年12月12日，時任西北剿匪副總司令的東北軍將領張學良等人發動「西安事變」，扣押蔣中正要求立即停止剿共，聯共抗日，讓共產黨得以喘口氣，在抗日期間背地厚植實力，在抗戰勝利後的第二次國共內戰，將國民政府打到退守台灣。

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在抗日戰爭中，中國共產黨究竟有沒有在認真打？成為後世史學家爭辯議題。國民政府宣稱，時任中共領導人毛澤東對其所轄部隊下了一道「七二一方針」作戰指示，也就是「七分發展、二分應付、一分抗日」，批評中共抗戰消極，國軍主導抗戰才是歷史事實。可不管事實如何，中共建政後便不斷進行大內宣，形塑中共才是抗戰的「中流砥柱」。

可不論如何內宣，牆內還是有清醒中國人，試圖靠自己去了解歷史，發現史實並不像共產黨所宣傳的那樣。今天中國公安部網路安全部門突然發布2起涉入「歪曲抗日戰爭歷史」遭懲處的個案，首先是今年4月28日，網友鄧某杰「編造虛假的中國共產黨領導軍隊消滅日軍數據，貶低、否定中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用，褻瀆國家和民族情感，造成惡劣社會影響。根據相關法律法規，屬地公安機關依法對違法行為人鄧某杰處以行政處罰。」

第二案則是今年1月18日，網友張某藝「惡意編造『紅軍資助關東軍（即1931年9月18日發動九一八事變的大日本帝國關東軍）』等不實信息，否定中國共產黨領導下的東北抗日武裝（九一八事變後中國東北地區平民，警察和東北軍部分官兵組成的義勇軍，共產黨只是其中一支部隊）率先舉起民族抗日大旗的歷史事實，造成惡劣社會影響。根據相關法律法規，屬地公安機關依法對違法行為人張某藝處以行政處罰。」

不料2起通報曝光後，反倒引來不少中網友嘲諷，「原文發一下可以嗎？」、「歪曲的是哪段？讓我親自批判他！」、「發出原文，讓人民審判」、「我們要看原文！」、「真相只有一個」、「感謝你替他宣傳，本來看不到的」、「拍抗日神劇的那些更應該處罰」、「本來不知道這事的，這下倒是對原文有點好奇了」。

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