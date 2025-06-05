徹查世越號真相！ 李在明：公務員疏忽釀「可避免事故」將重懲

南韓總統李在明。（彭博）

2025/06/05 23:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第21屆總統李在明，昨（4）日上午正式就任，在就職典禮上，他表示將徹查世越號、梨泰院等重大事件的真相。李在明今（5）日在總統府主持會議時更提及，未來若再發生可預見的事故或事件，將追究相關人員的責任。

韓媒《韓聯社》報導，李在明今日召開的會議，主要是為了在梅雨季來臨前，檢視各地防災的準備情況。他也提及世越號沉沒、梨泰院踩踏事故、五松地下車道浸水案等，指出「若我們多花一點心思，其實有很多災難、事故是可以避免的。」

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李在明表示，從現在起，若國家或公務員因疏忽、大意而造成人員傷亡、群體性慘劇，將追究責任。他還要求在關係國民生命安全的部門配備優秀人才。

除了災難、事故之外，李在明還提醒，南韓的自殺率高得令人難以置信，但如果仔細觀察，應該還有預防或降低自殺率的空間，更呼籲相關機關要多關注這個部分。

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安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

梨泰院踩踏事故共釀159人死亡。（法新社）

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