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    俄國砲彈變和平鐘聲！荷蘭王后贈捷克「自由之鐘」 酸爆普廷

    荷蘭王后麥克西瑪（右）5日在布拉格聖救主教堂，與該教堂神父哈利克（左）在「自由之鐘」旁交談。（歐新社）

    荷蘭王后麥克西瑪（右）5日在布拉格聖救主教堂，與該教堂神父哈利克（左）在「自由之鐘」旁交談。（歐新社）

    2025/06/05 19:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕荷蘭王后麥克西瑪（Queen Maxima）週四（6月5日）在捷克共和國，將一口部分由俄羅斯武器碎片鑄造而成的鐘，親手移交給布拉格的一座教堂，此舉在展現對烏克蘭的團結之意。這口被命名為「自由之鐘」的特殊鐘，承載著化干戈為玉帛的深遠意義。

    《美聯社》報導，這口「自由之鐘」由荷蘭皇家艾斯鮑特（Royal Eijsbouts）鑄鐘廠製造，其特別之處在於使用了俄羅斯在對烏克蘭戰爭中，所發射的砲彈碎片，及其他武器殘骸作為鑄造材料。

    鑄鐘廠所有人艾斯鮑特（Joost Eijsbouts）向捷克公共廣播電台表示：「這口鐘蘊含了豐富的象徵意義，對我們而言是一項非常特別的專案。將為暴力而設計的材料，轉化為和平之物，是一個很棒的想法。」

    此鐘將被安裝於布拉格的聖救主教堂（Church of the Holy Saviour）鐘樓，取代原先在第一次世界大戰期間，被奧匈帝國軍隊奪走並熔化製成武器的鐘。捷克共和國與荷蘭兩國均堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯軍隊的侵略。

    這場在教堂舉行的贈鐘儀式，原是荷蘭王室夫婦訪問布拉格的重點行程之一，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）及其夫人伊娃（Eva）也親自出席。然而，由於荷蘭政府垮台，荷蘭國王威廉-亞歷山大（King Willem-Alexander）不得不縮短行程，已於週三晚間提前返國。

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