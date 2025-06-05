海南島三亞女遊客送醫不治 曝中國被蛇咬死亡風險高

咬中國海南女遊客的蛇疑似是銀環蛇，也就是雨傘節。示意圖。（資料照）

2025/06/05 19:38

〔中央社〕一名女遊客1日在海南島觀光勝地三亞被毒蛇咬傷後，連跑兩家大醫院治療，隔天仍宣告不治，相關新聞躍為中國社群熱搜榜冠軍，引發輿論譁然。事件曝露中國大陸醫療資源不均，多地缺乏蛇毒血清，若不幸被毒蛇咬傷，死亡風險高。

綜合封面新聞、大河報等陸媒，27歲女子李麗（化名）1日晚間入住三亞飯店後，與男友張鵬（化名）下樓散步，在距離飯店300公尺左右的路邊綠帶裡竄出不明生物，在李麗腳趾上咬了一口。

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張鵬將李麗揹回飯店，向櫃台求助無果，隨後返回房間，用水龍頭幫女友冲洗傷口，試圖擠壓出毒血，但腳趾肌肉組織少，沒能擠出血液。他們隨即搭車前往三亞中心醫院，到達後告訴醫生，可能是被蛇咬了。醫生看了傷口，說不能排除是蟲子咬的。

三亞中心醫院是三級甲等醫院，也是當地等級最高的醫院之一。

張鵬說，李麗被安排驗血、吊點滴。期間嘔吐反應嚴重，意識開始模糊。護士又打了止吐針與增加新陳代謝的藥。然後換了一個醫生，再次安排驗血。第二次驗血結果出來，醫生說不排除是毒蛇咬傷，他們沒有相關經驗，建議轉院到附近的四二五醫院。

張鵬說，三亞中心醫院安排救護車，當時李麗已經昏厥，被抬上救護車時無意識胡亂揮動手臂。「這時候已經凌晨4點半了，距離咬傷已經4個多小時」。早上7時20分左右，醫生宣告李麗搶救無效死亡。

專家指出，被毒蛇咬傷的2小時內是黃金救治時間，應及時打正確的蛇毒血清。

李麗的表弟小李說，三亞中心醫院沒有救治毒蛇咬傷病患的經驗，在患者告知可能是毒蛇咬傷的前提下，應該引起重視，第一時間告知醫院無法處置、需要轉院。轉院到第二家醫院，醫生告知是神經毒類，注射了血清，具體什麼類型的血清還未告知。

家屬公布的照片顯示，李麗的右腳指頭有點狀傷，多名專家綜合傷口與症狀，認為應是被銀環蛇（雨傘節）所咬。

家屬悲痛之餘，質疑首診的三亞中心醫院存在誤診、延誤治療，以及後續接診的四二五醫院搶救措施不當，認為兩家醫院的處置是導致悲劇的關鍵因素。

新聞出爐後，躍為中國大陸社群熱搜榜冠軍，引發輿論譁然，重創海南觀光形象。

三亞市衛生健康委員會通報，調查組已將兩家醫院相關病歷資料進行封存，並聯合省級專家組正加緊展開調查處理。

根據三亞市衛健委2024年公示的抗蛇毒血清配備情礦，三亞只有3家醫院配有抗蛇毒血清。

在此之前的5月13日，河南省漯河市發生一起毒蛇咬人事件，尚姓男子手指遭到蝮蛇（龜殼花）咬傷後，野生動物救護中心聯繫當地醫院，卻發現都沒有抗蝮蛇毒血清。救護車花了近2小時將他送到鄭州市醫院，注射抗蛇毒血清，在加護病房觀察3天後才脫離險境。

據報導，中國大陸境內只有一家公司生產抗蛇毒血清，一支抗蛇毒血清的生產週期需要9個月，沒有辦法短時間內大量生產。且抗蛇毒血清保存條件苛刻，有效期也較短，只有2年左右，導致大量的藥品在生產出來後又被報廢。這也使得中國藥廠沒有興趣生產。

報導指出，中國大陸一般的醫院不會購置抗蛇毒血清，一些大型醫院可能也就儲備一些當地常見蛇的血清。

根據「中國蛇傷救治指南」，中國大陸每年發生25萬至28萬例毒蛇咬傷事件，每年4至10月多發，7至9月是高峰。各省區毒蛇譜有較大差異，「不同地區的蛇咬傷救治水平參差不齊」。

指南執筆人之一的海南醫科大學公共衛生學院教授顏時姣指出，「受蛇咬影響最大的人，通常是那些獲得優質醫療衛生服務和衛生資源的機會最少的人」。

公開資料顯示，在中國大陸被毒蛇咬傷的死亡率偏高，平均約在5％，但偏遠地區可達8％以上。而台灣近年因為蛇毒血清普及，死亡率已大幅下降到約0.18％。

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