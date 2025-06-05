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    巴拉圭之後是瓜地馬拉 日本加強與我友邦關係

    賴清德總統今（5）日上午以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷率領內閣成員首次訪問台灣。（圖由總統府提供）

    賴清德總統今（5）日上午以隆重軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷率領內閣成員首次訪問台灣。（圖由總統府提供）

    2025/06/05 19:32

    〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕今天抵台訪問的瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）將於8日轉往日本訪問，日媒報導，日本首相石破茂預定10日與阿雷瓦洛舉行會談，雙方的關係將升級為「戰略夥伴關係」。阿雷瓦洛是繼巴拉圭貝尼亞總統之後訪日的我國友邦元首，日本近期與我兩友邦提升關係並加強合作，意義重大。

    瓜地馬拉人口約1800多萬，是台灣僅存12個邦交國中人口最多的國家，日本放送協會（NHK）報導，阿雷瓦洛此次也是為了參加在大阪舉辦世界博覽會訪日，石破預定下週與阿雷瓦洛舉行會談，並預定發表聯合聲明。

    聲明中，兩國關係將提升為「戰略夥伴關係」，鑒於中國的威脅，雙方也將對東海和南海局勢表達嚴重關切的態度，並強調台海和平穩定的重要性，確認為實現自由開放的印太地區進行合作。

    巴拉圭總統貝尼亞在上月下旬訪日參加大阪世博的國際日活動，之後也與石破進行會談，雙方關係也升級為「戰略夥伴關係」，巴拉圭駐日大使館趁機攜手我駐日代表處，在東京舉辦「台巴日友好酒會」，這是台日斷交後，台灣首次在日本舉辦3國的外交晚宴。

    阿雷瓦洛這次來參加大阪世博活動前，先前往台灣訪問，日方以同樣的高規格接待。產經新聞指出，日本加強與台灣有邦交的瓜地馬拉，目標是為了制衡正在加大對台武併壓力的中國。報導引述日本政府關係人士的說法指出，繼巴拉圭之後，加強與瓜地馬拉這個大國的關係具有重要意義。

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