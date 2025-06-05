OpenAI報告：中國利用ChatGPT祕密活動日增 滲透多平台

中國五星旗與電腦程式碼示意圖。（路透）

2025/06/05 18:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕人工智慧（AI）技術公司OpenAI 5日發表報告指出，中國利用其生成式AI模型ChatGPT用於祕密活動，有增加跡象，包括用於影響力操作、收集資訊，撰寫社群媒體發文和評論，報告說，這類祕密活動程度和範圍已見擴大，且跨越多個不同社群平台。

根據《路透》和《美國全國公共電台（NPR）》報導，OpenAI公司在定期發布的該平台威脅活動報告中指出，過去3個月，OpenAI瓦解10起利用其AI工具，用於惡意活動的活動，並且查封相關帳號；其中4起活動可能源自中國。OpenAI威脅情報首席調查員尼莫（Ben Nimmo）指出，「我們見到來自中國採用的手法多樣性、以及祕密行動範圍都正在擴大」；不過該公司偵測到的行動規模通常不大，且目標有限。

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報告舉出3個中國活動案例：其一被OpenAI稱為「冷笑評論（Sneer Review）」，一些帳號利用AI以英文、中文和烏爾都語生成簡短評論，在TikTok、X、Reddit等社群媒體平台發文，議題包括與中國有關的政治和地緣政治，以及一個以台灣為重點的電玩，用ChatGPT發文批評該電玩，並另外撰寫一篇長文，宣稱這款電玩遭到廣泛反彈。該行動除了生成發文，也會產生回應，報告稱此舉「似乎是為了製造真人互動的虛假印象」。

另一個案例是利用ChatGPT，支援其行動的各個階段，包括開源研究、腳本修改等，也用於開發暴力破解密碼和社群媒體自動化工具。第三個案例是一個源自中國的影響力行動，利用AI生成兩極化的社群媒體內容，在美國政治討論中，具社會分裂性的議題上，支持兩方立場。

進行這些活動的中國人員也利用ChatGPT，為X上的帳號發文和撰寫簡介，或者將電子郵件或訊息從中文翻譯成英文，以及分析數據；其中包括撰寫「發給一名美國參議員有關一名政府職位被提名人的通訊內容」，但是OpenAI無法證實該封郵件是否真的發出。

尼莫說，與中國有關連的活動「針對許多不同國家和議題，對象甚至包括一款策略電玩；這些活動有的結合了影響力行動、社群工程（social engineering）和監視，而且在多個不同平台和網站上活動」。

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