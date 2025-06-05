為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    高雄63歲男大馬落軌遭列車撞死 驚悚影片曝光！

    一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車撞死，月台監視器畫面曝光。（圖翻攝自影片分享網站Dailymotion）

    一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車撞死，月台監視器畫面曝光。（圖翻攝自影片分享網站Dailymotion）

    2025/06/05 21:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車當場撞斃，如今事發當下月台的監視器畫面曝光，引發外界熱議。

    綜合大馬媒體報導，3日傍晚6點05分左右，雪州警方接獲通報，指有人在蒲種市中心輕軌站跌落軌道。待警消趕抵現場，就看到一名男子倒臥在輕軌列車廂下失去生命跡象，當場宣告不治。據目擊者描述，死者被列車輾過後，軌道滿是血漬，還殘留疑似死者的腦漿，場面駭人。

    而今事發當下月台監視器畫面 也曝光，可以看到當時張男漫步在月台上，由於月台並未架設安全護欄，張男疑似沒有注意到前方就是軌道，竟直往前走，下秒摔落月台，此時列車正準備進站，張男慌忙爬起想走避，但已經來不及，進站列車直接迎面撞上，造成悲劇。

    警方在死者身上找到其身分證件，確認死者為來自台灣高雄的63歲張姓男子，經查張男於上週六（5/31）合法入境大馬，警方已向我國駐處尋求協助，盡快安排死者家屬到大馬辦理認領程序。

    一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車撞死，月台監視器畫面曝光。（圖翻攝自影片分享網站Dailymotion）

    一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車撞死，月台監視器畫面曝光。（圖翻攝自影片分享網站Dailymotion）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播