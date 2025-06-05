高雄63歲男大馬落軌遭列車撞死 驚悚影片曝光！

一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車撞死，月台監視器畫面曝光。（圖翻攝自影片分享網站Dailymotion）

2025/06/05 21:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車當場撞斃，如今事發當下月台的監視器畫面曝光，引發外界熱議。

綜合大馬媒體報導，3日傍晚6點05分左右，雪州警方接獲通報，指有人在蒲種市中心輕軌站跌落軌道。待警消趕抵現場，就看到一名男子倒臥在輕軌列車廂下失去生命跡象，當場宣告不治。據目擊者描述，死者被列車輾過後，軌道滿是血漬，還殘留疑似死者的腦漿，場面駭人。

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而今事發當下月台監視器畫面 也曝光，可以看到當時張男漫步在月台上，由於月台並未架設安全護欄，張男疑似沒有注意到前方就是軌道，竟直往前走，下秒摔落月台，此時列車正準備進站，張男慌忙爬起想走避，但已經來不及，進站列車直接迎面撞上，造成悲劇。

警方在死者身上找到其身分證件，確認死者為來自台灣高雄的63歲張姓男子，經查張男於上週六（5/31）合法入境大馬，警方已向我國駐處尋求協助，盡快安排死者家屬到大馬辦理認領程序。

一名台灣男子近日馬來西亞雪蘭莪州一處輕軌車站不慎失足落軌，遭進站列車撞死，月台監視器畫面曝光。（圖翻攝自影片分享網站Dailymotion）

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