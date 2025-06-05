澳洲沙灘驚「地震魚」 網怕爆：世界末日越來越近了？

澳洲南部塔斯馬尼亞島沙灘出現一條長度近3公尺的「地震魚」皇帶魚。（圖擷取自臉書，本報合成）

2025/06/05 21:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲南部塔斯馬尼亞島（Tasmania）沙灘近日出現一條長度超過9英尺（約2.7公尺）、俗稱「地震魚」的皇帶魚（Oarfish）。當地人拍下照片PO社群網路，掀起熱議與瘋傳，甚至引起部分網友擔憂直呼，「距離世界末日彷彿又更近一步了。」

綜合外媒報導，住在塔斯馬尼亞島的女子西比拉（Sybil Robertson）2日清晨到西岸海洋沙灘（Ocean Beach）遛狗，發現一條巨大的皇帶魚擱淺在沙灘上。西比拉受訪時回憶，自己一開始看到那條皇帶魚，只知道牠是條很長的魚，但不知道是什麼魚。

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西比拉透露，魚頭部周圍的光澤和斑紋非常漂亮，除了身體中段受了一些傷，整體狀態看起來還算良好。西比拉拿手機拍下，上傳到當地臉書社團，吸引眾人關注討論，網友好心為西比拉解惑，這是很罕見的皇帶魚，還有人將照片分享到Reddit等社群平台，讓這篇貼文迅速爆紅。

許多網友留言提到，傳說中皇帶魚代表著災難來臨，感到非常擔憂，「死前露出好可怕的表情」、「海洋對人類感到很不滿」、「距離世界末日彷彿又更近一步了」、「這世界最近好像真的一副要毀滅的樣子」、「加州之前出現皇帶魚後，就發生大地震了」、「最近這些罕見的『末日魚』好像越來越常出現了，不是嗎？」。

塔斯馬尼亞大學海洋與南極研究所副教授、魚類生物學家巴雷特（Neville Barrett）說，皇帶魚平時生活在水深150公尺到1000公尺的深海地帶，很少人能見過牠活生生的樣子。皇帶魚可以長到11公尺長、體重更可超過200公斤，成長期至少需要20到30年的時間，大多數深海魚種的壽命都很長。

報導指出，在許多國家的民間傳說中，皇帶魚的出現常被視為地震或海嘯即將發生的徵兆，因此又被稱為「地震魚」、「末日魚」，加上311東日本地震發生前，曾有大量皇帶魚出現，讓這類說法更被網友瘋傳。然而，科學界至今尚未有足夠的證據，證實皇帶魚與自然天災有直接關聯，科學家推測牠們在淺海出沒，或許與海洋環境變化有關。

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