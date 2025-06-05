超越泰勒絲！30歲女創業家郭如意登頂「全球最年輕女性億萬富豪」

華裔創業家郭如意以約新台幣388億元的淨資產，成為全球最年輕的白手起家女性億萬富豪。（圖擷取自Instagram／@guoforit）

2025/06/05 23:06

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華裔創業家郭如意（Lucy Guo）憑藉人工智慧新創公司Scale AI的成功，及自身創立的內容創作平台Passes，以13億美元（約新台幣388億元）的淨資產擠下流行天后泰勒絲（Taylor Swift），成為全球最年輕的白手起家女性億萬富豪。

《紐約郵報》報導，《富比士》最新公布的「美國白手起家女富豪榜」中，30歲的華裔創業家郭如意以13億美元（約新台幣388億元）的淨資產，超越流行天后泰勒絲，成為全球最年輕的白手起家女性億萬富豪。

請繼續往下閱讀...

郭如意成長於舊金山灣區，國中就開始接觸程式設計，後來進入卡內基美隆大學就讀，不久後獲得10萬美元（約新台幣299萬元）「提爾獎學金」（Thiel Fellowship），選擇輟學創業。她曾在知識平台Quora和社群媒體Snapchat擔任設計師，2016年與汪滔（Alexandr Wang）共同創辦Scale AI，負責營運與產品設計。不過兩人後來因理念不合，郭如意遭解雇，但她仍保留公司5％的股份，隨著公司市值水漲船高，她也成為主要受益者之一。

離開Scale AI後，郭如意成立內容創作平台Passes，主打創作者可保留90％收益，並標榜比OnlyFans或Patreon更「闔家觀賞」。然而，Passes平台近期因被指控平台曾允許未成年模特兒發布不當內容，遭集體訴訟，她本人也被捲入其中。儘管公司已在訴訟前禁止所有未成年用戶上線，但相關爭議仍對其個人形象造成衝擊。

郭如意個人風格鮮明，她坦言自己從不不下廚，三餐全靠外送平台解決；她也曾自嘲「自己在網路上看起來像個混蛋」，但她認為這種直率的個性也讓她建立不少人脈。從人工智慧到網紅經濟，郭如意儘管爭議纏身，她仍代表著新世代女性創業家的崛起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法