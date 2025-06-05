向偶像合照變惡夢！ 古巴饒舌歌手持槍綁架粉絲

古巴饒舌歌手Chocolate MC日前在邁阿密遭警方逮捕，涉嫌持槍綁架一名要求合照的粉絲。（圖擷取自Instagram/chocolatemc_oficial）

2025/06/05 21:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名古巴饒舌歌手Chocolate MC日前在邁阿密遭警方逮捕，因其涉嫌持槍綁架一名要求合照的粉絲，並強行奪車，要求被害人開車載他移動。他過去也曾被控綁架並性侵前女友，另涉嫌及網路上懸賞謀殺他人，警方目前正進一步釐清他是否與其他案件有關。

《紐約郵報》報導，34歲古巴饒舌歌手Chocolate MC（本名赫南德茲，Yosvanis Sierra Hernandez）近日在邁阿密遭到逮捕，警方指出他涉嫌持槍綁架一名上前要求合照的粉絲。根據警方報告，事件發生在一間雜貨店外，當時該名粉絲主動要求合照，沒想到赫南德茲竟將他帶往停車場，隨後持槍對準其胸口逼他交出車輛。

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赫南德茲還進一步要求受害人交出現金，甚至試圖透過Zelle轉帳取得金錢，並要求交換電話號碼。不過，受害人表示身上沒有現金，也沒有Zelle帳戶。未能取得財物後，赫南德茲強迫被害人開車載他在邁阿密市區移動，持續約2小時。最終警方以持械搶劫與持武器綁架等罪名將其逮捕。

事實上，赫南德茲過去亦曾涉及多起刑事案件。2024年5月，他被指控在一處公寓外綁架前女友，並將對方強行帶至棕櫚灘郡性侵，目前該案仍在調查中。另有檢方指出，他曾在社群平台上發文，聲稱願意出價數千美元懸賞謀殺一名被拘留中的嫌犯。該嫌犯涉嫌參與2024年一名古巴歌手的命案。警方目前正進一步釐清赫南德茲是否與其他案件有關。

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