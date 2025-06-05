韓國會通過三大「獨檢法」 尹錫悅夫婦涉內亂、干政恐遭查

韓國國會5日表決通過三項獨立檢察官法案，劍指前總統尹錫悅夫婦。（美聯社）

2025/06/05 17:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓政壇再掀波瀾！由新任總統李在明所屬共同民主黨主導的三項「獨立檢察官法案」，今（5）日在國會全體會議強勢通過，其中兩項直指前總統尹錫悅及其配偶金建希，分別涉及內亂陰謀及親信干政等重大指控。現任總統李在明預料不會動用否決權。

《韓聯社》報導，三項法案被稱為《內亂獨檢法》、《金建希獨檢法》及《蔡上等兵獨檢法》。其中，《內亂獨檢法》旨在任命獨立檢察官，徹查前總統尹錫悅在「12·3戒嚴事件」中，是否涉嫌透過違憲緊急戒嚴發動內亂、軍事叛亂等11項罪行。

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而《金建希獨檢法》則聚焦前第一夫人金建希，獨立檢察官將針對其是否參與「德意志汽車公司股價操縱案」、收受名牌包、介入政治掮客明泰均（音譯）的選舉舞弊案，以及非法實施民意調查等共16項疑點展開深入調查。

第三項《蔡上等兵獨檢法》也是是此次包裹通過的重要法案之一。今日三項法案均以194票贊成、3票反對、1票棄權的壓倒性票數在國會闖關成功。

《蔡上等兵獨檢法》立法背景，是2023年7月，南韓海軍陸戰隊上等兵蔡某在慶尚北道醴泉執行防汛任務時不幸殉職。事件發生後，社會質疑調查過程中存在政府高層施壓、妨礙調查的情況，尤其是總統辦公室和國防部是否對將案件移交警方過程中施加不當影響。

據《法新社》報導，事實上，這三項獨檢法在尹錫悅執政時期就曾多次獲國會通過，但均因尹錫悅行使總統否決權而未能生效。如今隨著政黨輪替，新政府為兌現選前承諾，再度強力推動，預示著針對前朝的司法調查即將全面啟動。

法案通過後，接下來將進入獨立檢察官的候選人推薦及任命程序。這場由國會發動的「司法總清算」將如何發展，以及是否會進一步撕裂韓國社會，已成為各界高度關注的焦點。

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