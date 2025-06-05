日本咖哩業面臨「倒店潮」 去年創歷史紀錄

日本超人人氣國民美食「咖哩」（カレー）深受許多民眾喜愛。示意圖。（資料照，彭博）

2025/06/05 21:09

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人人氣國民美食「咖哩」（カレー）深受許多民眾喜愛，就連道奇日本球星大谷翔平，也曾公開表示咖哩是他最喜歡的料理，不僅在日本求學、打球期間，到處光顧販售咖哩料理的餐廳，婚後也最愛吃愛妻親手製作的咖哩。然而，日本咖哩業如今陷入倒閉潮，更在去年創下歷史新高。

日媒《帝国データバンク》報導，包含印度咖哩餐廳在內的大型日本咖哩店，在2024年度負債超過1000萬日圓（約新台幣212萬元）、進行法律清算的倒閉破產案件，總共有13家，創下歷史新高。報導指出，今年也有2件咖哩店倒閉破產，若再加上小規模和個人經營的，實際休業或倒閉的咖哩店家可能更多。

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據了解，日本咖哩店在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，生意不減反增，受益於適合外帶與外送服務，因為這類餐點不僅能迅速上桌，食材也相當平價，具有其他外食料理難以具備的經營優勢。為此，從個人創業到大型連鎖餐飲企業、專營即食咖哩的電商公司、行動餐車等，各類型的咖哩店紛紛投入這個市場。

然而，等到疫情結束後，日本民眾對咖哩料理的外送需求逐漸減少，加上午餐市場競爭激烈，讓許多咖哩店經營惡化，加上近期蔬菜、白米價格急遽飆升，對中小型咖哩店造成重大衝擊。報導指出，不僅食材等原材料成本大幅上漲，連同水費、電費、人力等營運成本也同步上升。

根據以日本全國平均計算、用於家庭料理咖哩飯的原材料與水電費等成本所推算的「咖哩飯物價指數」（カレーライス物価）顯示，2024年度每餐成本達到365日圓（約新台幣77元），創下過去10年來的新高。特別是「白飯」部分，由於白米價格上漲，與5年前相比上漲了1.4倍；而作為咖哩配料的「肉類與蔬菜」，也因日圓貶值導致進口牛肉價格高漲，加上氣候異常推高蔬菜價格，與5年前相比上漲了1.3倍。

報導指出，日本咖哩也是相當受到外國人歡迎的美食，加上考量到目前赴日旅遊的外國旅客數不斷攀升，位在日本觀光區的咖哩料理連鎖店，藉由在美食廣場或郊區新開店舖來提升顧客數與客單價。然而，香料價格在中長期內預計仍將維持高位，加上白米與蔬菜價格走勢難以預測，日本咖哩店未來的經營動向備受關注。

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