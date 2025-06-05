川普再出手！美防長施壓北約國防預算達GDP 5％

5日在布魯塞爾舉行的北約防長會議上，美國防長赫格塞斯（左）強力施壓歐洲盟國將軍費提升至GDP的5％，而北約秘書長呂特（右）則提出折衷方案，主張2032年前達到3.5%。（彭博）

2025/06/05 16:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約本月即將召開領袖峰會之際，美國國防部長赫格塞斯5日在布魯塞爾舉行的北約防長會議上，強勢要求各盟國承諾提高國防支出，以滿足總統川普對軍費的高標準訴求。川普要求各國將國防支出拉高至國內生產毛額（GDP）的5%，引發各國緊張協商。

《法新社》報導，目前由北約秘書長呂特（Mark Rutte）提出的折衷方案，是要求各國在2032年前將核心軍事支出提升至GDP的3.5%，並額外投入1.5%用於基礎建設等廣義安全項目。多位外交人士透露，這項提案有望於6月24至25日，於海牙舉行的北約峰會上獲得通過。

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然而仍有少數國家對承諾這項開支猶豫不決。赫格塞斯在布魯塞爾與北約國防部長會面時強硬表態，強調：「我此行的目的，是要確保北約每一個國家都肩負責任，5%是每一位成員都該達成的目標。」他並重申美方立場：「嚇阻與和平靠的是實力，而非對美國的依賴。」

目前最明確表達反對的是西班牙，該國預計今年底才會達成北約現行的2%軍費門檻。其他國家則希望延長時程，並取消年增0.2個百分點的軍費增幅條款。儘管如此，大多數成員國已接受此折衷方案，這將讓川普在峰會上聲稱自己成功推動改革，同時也顧及預算壓力大的歐洲盟友。

除了預算議題外，北約部長會議也將核准一系列針對俄羅斯的軍力配置目標。德國國防部長佩斯托瑞斯斯（Boris Pistorius）表示，為滿足新要求，德國可能需要額外增兵五到六萬人。荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）則坦言，光是達成新軍備水準，便需投入相當於GDP3.5%的經費。

此外，美國在歐洲部署的未來亦成各方關注焦點。赫格塞斯曾於今年2月警告，美國可能縮減在歐部隊，以將重心轉向亞太對抗中國。雖然美方目前尚未有具體撤軍行動，但歐洲盟國依然高度戒備。

峰會另一項棘手議題是烏克蘭。川普重返白宮後，美國對基輔的支持已明顯退縮。本週赫格塞斯更跳過一場北約支援烏克蘭的高層會議，顯示美方不願再扮演主導角色。

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