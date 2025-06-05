有詭？印度2歲童家中離奇慘死 父稱「斧頭驅猴誤殺」遭親戚駁斥

印度一名年僅2歲的男童在家中遭斧頭砍死，父親聲稱是為了驅猴才誤傷孩子，遭到親戚質疑。（擷取自Radio Tarana/FB）

2025/06/05 16:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦近日發生一起駭人聽聞的家庭悲劇，一名2歲的男童阿拉夫（Aarav）在家中玩耍時，竟遭利斧砍中頸部喪命。雖然父親拉坎（Lakhan Singh）聲稱是為驅趕闖入屋內的猴群而意外誤傷，但來自母親家族的指控卻直指此案並非單純意外。

綜合外媒報導，阿拉夫2日上午正在家中玩耍，突然遭斧頭重擊頸部，當場重傷倒地。拉坎供稱，為了趕走屋頂上的猴子，他爬上屋頂並朝猴群丟出斧頭，卻意外誤傷了兒子。

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屋內其他親屬聞聲趕至現場，見牆面沾滿血跡，立刻將男童送醫，最終仍宣告不治。然而令人疑惑的是，男童在事後竟匆忙下葬，甚至未通報警方，引發家屬質疑。

拉坎妻子安妮塔（Anita）的兄弟吉騰拉（Jitendra Singh）指控，前一晚他曾聽見拉坎與安妮塔激烈爭吵，甚至傳出施暴聲響，隔日早上仍爆發衝突。他懷疑，拉坎是在憤怒之下對兒子痛下殺手。

對此說法，村民委員會成員、同時也是拉坎親戚的賈格特（Jagat Singh Saini）則聲稱，阿拉夫的死是因屋頂施工期間，猴子將一根鐵棍推落，導致男童遭擊中頭部死亡；儘管說法多方矛盾，警方目前仍以「意外事故」立案，但已著手展開深入調查，釐清事件真相。

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