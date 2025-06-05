記者會上問六四事件！中國外交部官網 日、法媒提問「全消失」

中國外交部4日例行記者會中，日本與法國媒體紛紛問到「天安門事件」。不過，在稍晚中國外交部官網公布的記者會內容中，兩間媒體記者的提問完全被刪除，僅出現當日其他外交議題的問答紀錄。（擷取自中國外交部官網）

2025/06/05 15:09

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日（6月4日）是天安門事件36週年，中國政府一如既往對相關話題採取嚴密封控。中國外交部4日例行記者會中，日本與法國媒體紛紛問到「天安門事件」。不過，在稍晚中國外交部官網公布的記者會內容中，兩間媒體記者的提問完全被刪除，僅出現當日其他外交議題的問答紀錄。

中國外交部發言人林劍昨日主持記者會，日媒提問「今天是天安門事件36週年，至今仍有遇難者家屬要求追責與賠償，中方對這一事件持何立場？」，記者更追問，中國政府常在外交場合強調「以史為鑑」，若以此原則看待天安門事件，官方認為今後應採取何種舉措或態度才符合這一立場？

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對此，林劍回應日媒，「中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，得到全體中國人民的衷心擁護和國際社會充分廣泛認同，我們將堅定不移沿著這條道路走下去，以中國式現代化推進中華民族偉大復興」。

另外，《法新社》也提問，如何評論美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）發表紀念六四事件36週年的聲明？林劍對此則斥責魯比歐的發言「惡意歪曲歷史事實」，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

儘管林劍當場有針對媒體提問做出回應，但中國外交部晚間於官網發布當日記者會紀要時，未收錄上述由日本媒體與法新社所提出與六四事件有關的提問及答覆內容。記者會實錄中僅出現當日其他外交議題的問答紀錄，與現場實際提問內容有所落差。

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