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    中國反擊歐盟南海立場 批菲律賓幻想外援

    歐盟外交政策負責人卡拉斯（左）6月2日在馬尼拉馬拉坎南宮與菲律賓總統小馬可仕會晤後，展示紀念相冊。（美聯社）

    歐盟外交政策負責人卡拉斯（左）6月2日在馬尼拉馬拉坎南宮與菲律賓總統小馬可仕會晤後，展示紀念相冊。（美聯社）

    2025/06/05 14:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國駐菲律賓大使館5日敦促歐盟停止在南海「挑起事端」，並警告菲律賓勿幻想依靠外部勢力解決與中國的南海爭議。此言論回應歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）日前訪問馬尼拉時，對中國在南海行動的批評。

    《路透》報導，中國駐菲律賓大使館發言人在官網聲明中表示，歐盟應「切實尊重中國在南海的領土主權與海洋權益」，並指責歐盟無權干預南海事務。發言人強調，歐盟的涉入是在「挑起事端」，對區域穩定無益。針對菲律賓，發言人敦促其放棄「依靠外部勢力」的幻想，回到與中國的雙邊對話與協商，以妥善處理分歧。

    卡拉斯2日訪問馬尼拉，與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）會晤後發表聯合聲明，批評中國對菲律賓船隻與飛機在南海的「非法、脅迫、侵略與欺騙行為」。聲明指出，這些行動威脅菲律賓在南海的合法海上作業。

    中國則主張對南海幾乎全部海域擁有主權，與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓及越南等國的專屬經濟區主張重疊，長期引發爭端。

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