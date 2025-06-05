至尊巨獸！日本著名展覽斥資上億打造2公尺高「金箔哥吉拉」
近期日本規模最大的黃金製品展銷會「大黃金展」，在今年特別展出一尊斥資1.1億日圓（約新台幣2337萬元）、高達2公尺的「金箔哥吉拉」（金箔ゴジラ）。（圖擷取自「中京テレビNEWS」YouTube）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本影史經典怪獸系列電影主角「哥吉拉」（ゴジラ ），誕生至今70年仍備受無數粉絲喜愛，更是日本流行文化的象徵之一。近期日本規模最大的黃金製品展銷會「大黃金展」特別展出一尊斥資1.1億日圓（約新台幣2337萬元）、高達2公尺的「金箔哥吉拉」（金箔ゴジラ），引發大批粉絲轟動。
綜合日媒報導，今年大黃金展從昨（4）日開始於名古屋的「松坂屋名古屋店」展出，除了有像往年一樣，展示各種工藝精巧的黃金製品，今年主辦方SGC公司還特別與東寶株式會社（Toho Co., Ltd.）合作，耗費6個月、使用5500張金箔，打造出史上第一尊「金箔哥吉拉」雕像，至於它的首次「登陸」地點，正是今年的大黃金展。
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主辦方透露，今年之所以與東寶株式會社一起合作，是為了紀念1954年上映的第一部怪獸電影《哥吉拉》滿70週年。不僅如此，主辦方還邀請2016年電影《正宗哥吉拉》特效導演的樋口真嗣，出席「金箔哥吉拉」的揭幕儀式，樋口真嗣則在受訪時笑說，「果然來到名古屋，就是要金閃閃的。這裡大概是全日本最適合金色的城市了。」
此外，主辦方還額外準備僅5公分高、重25克的「純金哥吉拉」（純金ゴジラ）小模型，並開放一般民眾購買，售價約198萬日圓（約新台幣42萬元），前50名購買者，可獲得樋口真嗣導演的親筆簽名T恤。另據報導指出，受到聯名活動影響，今年參觀大黃金展的人數比以往增加了約20%左右，網上也有不少哥吉拉粉絲分享朝聖畫面。
\ #金箔ゴジラ が名古屋で全国初お披露目✨/— ゴジラ （@godzilla_jp） May 29, 2025
#大黄金展 の特別展示として、なんと、、黄金のゴジラ（1954）像が登場！大黄金展で過去最多となる約5,500枚の金箔を使用し、高さ約2m、全長約1.8mという大迫力の黄金作品をとくとご覧あれ！
また、同イベントで販売する純金置物「K24… pic.twitter.com/oFLX1ZH7Gu
【購入可能】1億1000万円の金箔ゴジラ、名古屋のデパートに登場！ 「純金のゴジラ」もhttps://t.co/PQioDQunoC— ライブドアニュース （@livedoornews） June 4, 2025
高さは2m、幅1.8mで、1体1億1000万円で購入できるとのこと。また、すべてが24金でできた「純金のゴジラ」は198万円で、開店30分後に30代の男性が購入したという。 pic.twitter.com/RBAqvcdq2S
2メートルの「金箔ゴジラ」が国内初披露 松坂屋名古屋店で催事https://t.co/hLUxk2YWJs pic.twitter.com/kVkfllFL4m— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） （@nikkei） June 4, 2025
【松坂屋 名古屋店】#大黄金展 2025— 百貨店WORLD （@departinfo） June 3, 2025
全国初お披露目となる高さ約２ｍのゴジラ像が登場！
2025年6月4日（水）→9日（月）／本館7階 大催事場
10時〜19時 ※最終日は18時閉場#松坂屋名古屋店#百貨店催事#百貨店イベント#百貨店WORLD
※催事・イベント情報の詳細はこちら https://t.co/6GPUXsnMc2 pic.twitter.com/OQDFNa0JIt
松坂屋の黄金展— マサヲ （@masawo_tokusatu） June 4, 2025
黄金の初代ゴジラ❗️
でかい‼️豪華‼️初代ゴジラのスーツと（多分）同じ大きさ⁉️
原型制作・監修は酒井ゆうじさんなので造形は完璧です❗️色は塗装でも金メッキでもなく、金箔を貼っているので金も手間も凄くかかっています❗️
コレ凄いよ❗️
このゴジラ、ずっと名古屋に置いてくれませんか? pic.twitter.com/KRxCRCjbhf
主辦方透露，本次與東寶株式會社的這項特別合作，是為了紀念1954年上映的第一部怪獸電影《哥吉拉》滿70周年。（圖擷取自「大黃金展」官網）
日媒指出，受到聯名活動影響，今年參觀大黃金展的人數，比以往增加了約20%左右，網上也有不少哥吉拉粉絲分享朝聖畫面。（圖擷取自@masawo_tokusatu 社群平台「X」，本報合成）