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    至尊巨獸！日本著名展覽斥資上億打造2公尺高「金箔哥吉拉」

    近期日本規模最大的黃金製品展銷會「大黃金展」，在今年特別展出一尊斥資1.1億日圓（約新台幣2337萬元）、高達2公尺的「金箔哥吉拉」（金箔ゴジラ）。（圖擷取自「中京テレビNEWS」YouTube）

    近期日本規模最大的黃金製品展銷會「大黃金展」，在今年特別展出一尊斥資1.1億日圓（約新台幣2337萬元）、高達2公尺的「金箔哥吉拉」（金箔ゴジラ）。（圖擷取自「中京テレビNEWS」YouTube）

    2025/06/05 16:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本影史經典怪獸系列電影主角「哥吉拉」（ゴジラ ），誕生至今70年仍備受無數粉絲喜愛，更是日本流行文化的象徵之一。近期日本規模最大的黃金製品展銷會「大黃金展」特別展出一尊斥資1.1億日圓（約新台幣2337萬元）、高達2公尺的「金箔哥吉拉」（金箔ゴジラ），引發大批粉絲轟動。

    綜合日媒報導，今年大黃金展從昨（4）日開始於名古屋的「松坂屋名古屋店」展出，除了有像往年一樣，展示各種工藝精巧的黃金製品，今年主辦方SGC公司還特別與東寶株式會社（Toho Co., Ltd.）合作，耗費6個月、使用5500張金箔，打造出史上第一尊「金箔哥吉拉」雕像，至於它的首次「登陸」地點，正是今年的大黃金展。

    主辦方透露，今年之所以與東寶株式會社一起合作，是為了紀念1954年上映的第一部怪獸電影《哥吉拉》滿70週年。不僅如此，主辦方還邀請2016年電影《正宗哥吉拉》特效導演的樋口真嗣，出席「金箔哥吉拉」的揭幕儀式，樋口真嗣則在受訪時笑說，「果然來到名古屋，就是要金閃閃的。這裡大概是全日本最適合金色的城市了。」

    此外，主辦方還額外準備僅5公分高、重25克的「純金哥吉拉」（純金ゴジラ）小模型，並開放一般民眾購買，售價約198萬日圓（約新台幣42萬元），前50名購買者，可獲得樋口真嗣導演的親筆簽名T恤。另據報導指出，受到聯名活動影響，今年參觀大黃金展的人數比以往增加了約20%左右，網上也有不少哥吉拉粉絲分享朝聖畫面。

    主辦方透露，本次與東寶株式會社的這項特別合作，是為了紀念1954年上映的第一部怪獸電影《哥吉拉》滿70周年。（圖擷取自「大黃金展」官網）

    主辦方透露，本次與東寶株式會社的這項特別合作，是為了紀念1954年上映的第一部怪獸電影《哥吉拉》滿70周年。（圖擷取自「大黃金展」官網）

    日媒指出，受到聯名活動影響，今年參觀大黃金展的人數，比以往增加了約20%左右，網上也有不少哥吉拉粉絲分享朝聖畫面。（圖擷取自@masawo_tokusatu 社群平台「X」，本報合成）

    日媒指出，受到聯名活動影響，今年參觀大黃金展的人數，比以往增加了約20%左右，網上也有不少哥吉拉粉絲分享朝聖畫面。（圖擷取自@masawo_tokusatu 社群平台「X」，本報合成）

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