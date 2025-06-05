這次真的「乳滑」！上海迪士尼火爆姊暴打小女童畫面轟動中國全網

上海迪士尼樂園驚傳情侶檔毆打小女童與其父母，事後消息在中國社群平台炎上，網友除了痛批情侶對孩童動粗行徑，更有不少人瘋傳情侶中的女方，在打架期間春光外洩的無碼照片。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/06/05 15:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國歡慶六一兒童節前夕，在上海迪士尼樂園驚傳一起攻擊孩童事件，一對情侶因不滿拍照時被一名女童闖入，憤而出手毆打歐女童與其父母，最終演變成雙方暴力互毆。這起事件目前仍在中國社群持續發酵，網友除了痛批情侶對孩童動粗行徑，更有不少人瘋傳情侶中的女方，在打架期間春光外洩的無碼照片。

綜合中媒報導，上海公安局浦東分局1日在官方微博發布通報，指出在今年5月31日晚間6點，接獲民眾報案稱「迪士尼樂園內有人打架」，22歲閆（ㄧㄢˊ）姓男子與女友在拍照時，因36歲劉姓男子與妻子的女兒進入拍攝畫面，雙方發生口角後引發肢體衝突，雙方互有皮外傷，所幸女童並未受傷，警方目前仍在調查這起事件。

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消息曝光後，在中國微博掀起轟動，「迪士尼打架2人互有皮外傷」、「上海警方通報迪士尼打架事件」、「迪士尼打架對孩子動手網友怒了」等相關詞，合計吸引超過2億多次瀏覽量。對於情侶出手毆打孩童的行為，不少中國網友紛紛留言痛斥，「公共場合拍照，小孩進入鏡頭怎麽了」、「你還是個人嗎？打小孩的人，是個什麼東西？」、「這種對孩子動手的人不被處理，這個社會生育率不會高的」。

另外，情侶檔中的年輕女子，在猛力追打女童與其父母期間，由於動作太大意外扯開自己上衣的釦子，導致雪白雙乳當場曝光在眾人面前，現場大批圍觀民眾也立即用手機拍下春光畫面。由於中國社群平台嚴禁情色影音出現，讓不少中國網友偷偷「翻牆」將畫面分享到海外社群，目前已吸引逾1400多萬人次瀏覽。

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