為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    應對人口下降！中國四川婚假擬延至25天 育嬰假最多可請150天

    中國四川省衛生部門近期提出延長婚假與產假的草案，婚假將由現行的5天最多延長至25天，育嬰假則由60天延長至最多可以增加至150天，以提升生育率。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

    中國四川省衛生部門近期提出延長婚假與產假的草案，婚假將由現行的5天最多延長至25天，育嬰假則由60天延長至最多可以增加至150天，以提升生育率。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

    2025/06/05 14:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為應對人口持續下降問題，中國四川省衛生部門近期提出延長婚假與產假的草案，婚假將由現行的5天最多延長至25天，育嬰假則由60天延長至最多可以增加至150天，以提升生育率。

    綜合中媒、《路透》等外媒報導，據四川省衛生健康委員會上月30日公布《四川省人口與計劃生育條例（修正草案徵求意見稿）》，公開徵求民眾意見，期限至6月30日。婚假將由現行的5天延長至20天，若自願參加婚前醫學檢查，再加5天；育嬰假部分，原規定60天，擬改為生1個孩子可請90天，生2個孩子可以請120天，如果生3個小孩，育嬰假最多可以請到150天。此外，陪產假也將從20天延長至30天，鼓勵男性在配偶產後承擔更多家庭照護責任，實現育兒責任共擔。

    據了解，四川省人口約達8400萬，超越包括德國、英國等多個國家。該省一直被視為中國較為進步的地區，有關當局於2023年已開放未婚女性接受試管嬰兒療程，並宣布未婚人士可享有原本僅限已婚者的福利措施。

    由於中國在1980年至2015年實施的獨生子女政策以及快速的城市化，中國的出生率幾十年來一直在下降。高昂育兒和教育成本、就業不穩與經濟放緩等，也導致許多年輕人不願結婚。

    報導分析，北京政權面對即將在未來十年內退休的3億人口（接近美國總人口），當局於2024年起推出一系列促進生育的政策，包括鼓勵高校開設「愛情教育」課程，強調對婚姻、愛情、生育和家庭的積極看法。此外，中國國務院去年11月呼籲各地政府積極投入資源以應對人口危機，並推廣「適齡婚育」的價值觀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播