應對人口下降！中國四川婚假擬延至25天 育嬰假最多可請150天

中國四川省衛生部門近期提出延長婚假與產假的草案，婚假將由現行的5天最多延長至25天，育嬰假則由60天延長至最多可以增加至150天，以提升生育率。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2025/06/05 14:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為應對人口持續下降問題，中國四川省衛生部門近期提出延長婚假與產假的草案，婚假將由現行的5天最多延長至25天，育嬰假則由60天延長至最多可以增加至150天，以提升生育率。

綜合中媒、《路透》等外媒報導，據四川省衛生健康委員會上月30日公布《四川省人口與計劃生育條例（修正草案徵求意見稿）》，公開徵求民眾意見，期限至6月30日。婚假將由現行的5天延長至20天，若自願參加婚前醫學檢查，再加5天；育嬰假部分，原規定60天，擬改為生1個孩子可請90天，生2個孩子可以請120天，如果生3個小孩，育嬰假最多可以請到150天。此外，陪產假也將從20天延長至30天，鼓勵男性在配偶產後承擔更多家庭照護責任，實現育兒責任共擔。

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據了解，四川省人口約達8400萬，超越包括德國、英國等多個國家。該省一直被視為中國較為進步的地區，有關當局於2023年已開放未婚女性接受試管嬰兒療程，並宣布未婚人士可享有原本僅限已婚者的福利措施。

由於中國在1980年至2015年實施的獨生子女政策以及快速的城市化，中國的出生率幾十年來一直在下降。高昂育兒和教育成本、就業不穩與經濟放緩等，也導致許多年輕人不願結婚。

報導分析，北京政權面對即將在未來十年內退休的3億人口（接近美國總人口），當局於2024年起推出一系列促進生育的政策，包括鼓勵高校開設「愛情教育」課程，強調對婚姻、愛情、生育和家庭的積極看法。此外，中國國務院去年11月呼籲各地政府積極投入資源以應對人口危機，並推廣「適齡婚育」的價值觀。

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