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    佛州母親被控殺害兒子 聲稱上帝叫她「驅魔」

    美國佛州2日1名母親因涉嫌殺害兒子而被關進監獄，並不得保釋。示意圖。（路透）

    美國佛州2日1名母親因涉嫌殺害兒子而被關進監獄，並不得保釋。示意圖。（路透）

    2025/06/05 12:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州2日1名母親因涉嫌殺害兒子而被關進監獄，並不得保釋。當地警方指出，事件起因是男童已經缺席學校的課程長達2週，校方便派人至家中前來調查，沒想到發現母親竟以「驅魔」為由將男童綁至床上，男童被發現時已無生命跡象。

    《今日美國》報導，由於6歲男孩拉米爾（Ra'Myl Pierre）已經缺席2週學校的課程，故校方於5月30日派出調查人員至拉米爾家查看情況，不料當抵達拉米爾的臥室時，竟發現他被綁在臥室的床上，全身被布纏繞著，只露出了臉。

    據母親保利妮絲（Rhonda Paulynice）表示，體內的「上帝」告訴自己要將拉米爾身體裡的惡魔驅離，於是她就將兒子綑綁至床上，期間拉米爾在床上試圖掙扎求救，保利妮絲便用手摀住他的嘴，這也讓拉米爾窒息而死。

    當地警察調查後表示，拉米爾於5月18日就已經死亡，而保利妮絲認為孩子沒有呼吸是已經擺脫惡魔的反應，於是便日夜守候等他回來。由於此事件曲折離奇，故警方5月30日便已先將她逮捕，6月2日再將其關押至監獄。警方補充，目前調查結果並非是真相，在法醫進一步檢驗確認拉米爾的死亡原因前，無法得出明確的結論。

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