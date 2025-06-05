日媒超勇！記者會嗆辣直接問「天安門事件」 中國外交部回答瞎扯

日本記者直接在昨日例行記者會中提問六四。中國外交部例行記者會示意圖。（歐新社）

2025/06/05 12:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是6月4日，中國嚴格執行網路審查，封鎖任何與六四事件有關的關鍵字。不過就有日本記者直接在昨日例行記者會中提問指出，當天是六四天安門36週年，至今仍有家屬要求追責、賠償，請問中方有何立場？而中國外交部發言人林劍則閃躲稱六四事件為「上世紀80年代末發生的那場政治風波」，並瞎扯「中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，得到全體中國人民的衷心擁護和國際社會充分廣泛認同」。

中國外交部發言人林劍昨日主持記者會，有日媒提問時表示，今天是天安門事件36週年，至今仍有遇難者家屬要求追責與賠償，中方對這一事件持何立場？記者還追問，中國政府常在外交場合強調「以史為鑑」，若以此原則看待天安門事件，官方認為今後應採取何種舉措或態度才符合這一立場？

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對此，林劍表示，對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確的結論，他接著表示：「中國特色社會主義道路是歷史和人民的選擇，得到全體中國人民的衷心擁護和國際社會充分廣泛認同，我們將堅定不移沿著這條道路走下去，以中國式現代化推進中華民族偉大復興」。

而隨後《法新社》提問，如何評論美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）發表紀念六四事件36週年的聲明，林劍則斥責魯比歐的發言「惡意歪曲歷史事實」，蓄意攻擊中國的政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

美國國務卿魯比歐3日就1989年六四天安門民運發表聲明，批評中共36年前，殘忍鎮壓爭取民主人權、手無寸鐵的百姓，即便中共積極掩蓋真相，世界也永遠不會忘記「8964」。

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