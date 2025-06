川普猛攻！鎖定拜登任內決策與精神狀態 啟動全面調查

川普上週曾轉發一則毫無根據的貼文,該文拜登已被複製人取代。(歐新社資料照)

2025/06/05 11:34

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國總統川普4日下令展開調查,針對前總統拜登任內的行政行動與其心智狀態提出質疑,指示白宮法律顧問與司法部長邦迪(Pam Bondi)合作,調查是否有人在拜登任期末期試圖掩飾其認知能力衰退,並違憲行使總統職權。

在此之前,川普上週六(5月31日)晚間在其社群平台「Truth Social」 上,轉發了一則毫無根據的貼文,該貼文聲稱拜登已於2020年遭處決,並被複製人或機器人取代。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》報導,川普下令的調查重點之一,是拜登是否透過「自動簽名機(autopen)」簽署大量行政命令。此舉近來成為右派攻擊拜登履職能力的主要論點之一。川普在命令中點出拜登任內任命逾200名聯邦法官、核發上千份赦免令,並簽署超過1000份總統文件,質疑這些行為是否真由拜登本人決策。

拜登總統隨即發表聲明,嚴正駁斥川普的指控。他表示:「我在總統任內做出的每一項決策,包括赦免、行政命令、立法與公告,都是由我本人親自決定。任何說我不是決策者的說法,都是荒謬且錯誤的。」

拜登的支持者強調,使用自動簽名機屬於歷屆政府慣例,也早已獲法院確認合法;此外,美國憲法對總統行使赦免權的限制極少,質疑其正當性並無根據。然而,一本新書《原罪:拜登總統的衰退、掩蓋與他災難性的連任決定》(Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again)近期出版,重新引燃外界對拜登任內心智狀態的爭議。

共和黨人在川普重新執政後,亦加緊對拜登展開相關調查行動。白宮3日證實,赦免律師馬丁(Ed Martin)將審查拜登任期末期發出的赦免令,尤其是涉及其家庭成員的案件。眾議院共和黨人也已聯繫拜登多名前幕僚,試圖了解他當時的心智能力是否出現問題。

此外,司法部上月公布拜登接受特別檢察官赫爾(Robert Hur)訪談的完整錄音,赫爾在報告中提及拜登有記憶模糊的情況。拜登本人當時已主動公開該次談話的逐字稿,以回應外界質疑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法