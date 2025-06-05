印度板球場發生踩踏意外 至少造成11人死亡

印度4日發生1起踩踏事件，共造成11人死亡，47人受傷。（ 歐新社）

2025/06/05 11:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度昨（4）日發生1起踩踏事件，至少造成11人死亡，47人受傷。事發地點是在班加羅爾的1間板球場，當時正舉辦當地板球隊伍奪冠的慶祝活動，疑似因參加人數遠高於場地容納人數等相關原因，導致現場的秩序無法控制才會釀成意外。

據《衛報》報導，為慶祝班加羅爾板球隊伍奪冠，當地在附近體育場舉辦慶祝活動，據了解，該體育場可容納約3.5萬人，但卡納塔卡省（Karnataka）省長席達拉邁亞（Siddaramaiah）指出，本次活動估計有20萬至30萬人前來觀看，因此場面比想像中更難以控制，最終爆發了踩踏事件，至少造成11人死亡，47人受傷。

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為參與活動，許多民眾不惜冒著危險硬擠入場地，有人爬上樹木以及牆壁，甚至還有場外的人沒有通行證還試圖闖入大門，遭到警方驅逐，但1名軟體工程師指出，在事件剛爆發時，有看到警察在門口攻擊民眾，讓場面更加混亂。卡納塔卡省長秘書艾哈邁德（Naseer Ahmed）認為，過多的人群導致當局無法做出適當的安排，才造成意外發生。

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