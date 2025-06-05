川普再出重手！新旅行禁令鎖19國 下週一生效

美國總統川普4日於白宮宣布新旅行禁令。（美聯社）

2025/06/05 10:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普再度推行其第一任期的標誌性政策，宣布針對19國實施旅遊禁令與限制措施，將自美東時間下週一（9日）凌晨零時1分（台灣時間10日中午12點1分）起起正式生效，以避免如2017年初次實施時所引發的全美機場大亂。

《美聯社》報導，川普此番公布的名單中，有 12 國將被全面禁止公民入境美國，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與葉門。另有 7 國則面臨入境限制，包括蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼與委內瑞拉。

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川普在社群媒體發佈影片，將此禁令與上週日科羅拉多州波德市（Boulder）發生的恐攻事件聯繫，並指控某些簽證逾期未歸的外國旅客構成安全威脅。該攻擊嫌犯為來自埃及的旅客，儘管埃及並未列入此次的禁令名單。國土安全部表示，該嫌犯持旅遊簽證入境並逾期停留。

川普指出，部分國家缺乏有效的身分審查機制，或在過去拒絕接收被美方遣返的國民。他援引國土安全部每年針對空海入境旅客的簽證逾期報告，挑出逾期比例過高的國家作為依據。他在總統公告中聲稱：「我必須採取行動，保護美國國家安全與人民的利益。」

禁令涵蓋的阿富汗引發部分支持川普的退伍軍人與人道援助團體不滿。曾參與協助撤離阿富汗人的非營利組織 #AfghanEvac 主席范戴佛（Shawn VanDiver）批評道：「這項決定是道德恥辱，對與美軍並肩作戰的阿富汗人民、退役軍人與美國價值觀都是一記耳光。」川普則回應指阿富汗「缺乏可信與合作的中央機關」，無法妥善核發護照與公民文件，也未建立適當的旅客審查制度。

此次禁令也將海地納入，該國於川普任內首波禁令中未被列入。川普指出，海地簽證逾期率高，且大量海地人非法入境美國。該國目前深陷貧困與政治動盪，首都太子港有超過85％的區域遭幫派武裝控制，聯合國支援任務亦束手無策。

川普於1月20日簽署行政命令，指示國務院、國土安全部與國家情報總監研擬報告，評估特定國家對美敵意與國安風險。這為新禁令奠定法律基礎。他的第一版禁令於2017年啟動，針對七個穆斯林為主的國家，引發國內外強烈反彈與法律訴訟，最終經多次修正後在2018年獲最高法院支持。這波新禁令延續過去模式，但法律與政治準備更為周全，勢將再度引發全球關注。

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