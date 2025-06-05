李在明當選南韓總統 北韓官媒首發聲只講1句話

南韓總統李在明4日宣誓就職。（彭博）

2025/06/05 10:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓3日舉行總統大選，北韓官方媒體今天（5日）首度報導選舉結果。朝中社簡短報導說，南韓共同民主黨候選人李在明當選，成為南韓第21任總統，報導中未進一步置評。

南韓《韓聯社》報導，朝中社當天報導稱，南韓前總統尹錫悅因「12·3緊急戒嚴」事態遭彈劾，韓方在2個月後舉行大選，共同民主黨候選人李在明當選。另一主要面向北韓居民的內宣媒體勞動黨機關報《勞動新聞》也刊登了相同內容。

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這是北韓媒體首次提及南韓第21屆總統選舉。此前，北韓曾在南韓大選期間，刊登批評南韓政局的報導，而自前總統尹錫悅遭彈劾後，一直對南韓大選局勢隻字不提。分析認為，這可能與北韓2023年底將南北韓關係定性為「敵對的兩個國家」有關。

在此之前，南韓第17屆大選時，北韓媒體在大選投票日一週後才報導李明博當選消息。在第18屆大選時，北韓媒體次日報導稱「新國家黨（國民力量前身）候選人以微弱優勢當選」，但未提及當選者姓名（朴槿惠）。

在第19屆大選時，在日本的北韓人總聯合會機關報《朝鮮新報》次日報導文在寅當選消息，朝中社則在2天後刊登相關消息。

在第20屆大選時，北韓官媒在兩天後報導「保守派在野黨國民力量候選人尹錫悅當選」。北韓官媒此次同樣在南韓大選兩天後報導相關消息，但未提到當選人來自保守還是進步陣營。

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