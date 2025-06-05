李在明近身警衛工作 警方已移交總統警衛處負責

南韓警方今表示，已於昨日晚間結束對南韓總統李在明的近身警衛任務，原由警方負責的專責警衛隊正式撤離，相關警衛工作將全面由總統警衛處接手。（法新社資料照）

2025/06/05 10:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方今表示，已於昨日晚間結束對南韓總統李在明的近身警衛任務，原由警方負責的專責警衛隊正式撤離，相關警衛工作將全面由總統警衛處接手。

據《韓聯社》報導，警察廳今日發布消息表示，自總統大選期間開始負責的「李總統警察專責警衛隊」已於4日晚間撤出。依據慣例，總統候選人在選舉期間由警方提供警衛，一旦當選，警衛任務便會由總統警衛處接手，警察警衛隊則隨之解散。

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報導指出，李在明當選後仍維持警方警衛隊的原因與其對現任總統警衛處高層的不信任有關，部分曾參與阻止對前總統尹錫悅執行逮捕令的人員目前仍留在警衛處內部，故須對這些人進行進一步的審查。隨著警方安排的警衛隊正式撤離，預計未來針對總統近身警衛工作將由總統警衛處主導。

南韓警方今表示，已於昨日晚間結束對南韓總統李在明的近身警衛任務，原由警方負責的專責警衛隊正式撤離，相關警衛工作將全面由總統警衛處接手。（法新社資料照）

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