德州暴雨釀災 達拉斯1名男子受困車內遭洪水吞噬亡

2025/06/05 11:52

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國中部近日遭遇惡劣天氣,德克薩斯達拉斯出現暴雨成災,一名男子4日因車輛被洪水淹沒不幸喪命,密蘇里州和堪薩斯市也傳出龍捲風與洪水災情,當地消防員緊急出動救援數十人。

綜合《美聯社》等外媒報導,據達拉斯消防救援部門當地4日凌晨接獲通報,有1輛車被困在635號州際公路橋下的積水中,救援人員趕赴現場發現有2輛車幾乎全數被水淹沒,其中1輛車內2人成功逃出,另1輛車內則發現1名男子已無生命跡象。

堪薩斯州的威奇托(Wichita)及周邊地區同樣面臨暴雨衝擊,降雨量達4至18公分,造成嚴重淹水,當地消防隊共進行約70次水上救援行動。威奇托消防隊使用橡皮艇救出多名受困車輛中的駕駛與乘客,部分路段水位甚至高達車窗,當地消防隊長迪芬堡(Lance Diffenbaugh)說,必須冒著生命危險穿上救生衣,開著船把他們救到救生衣上,然後救他們出水。

堪薩斯州東部埃爾多拉多市(El Dorado),因為暴雨導致核桃河暴漲,淹沒多條街道,民眾被迫緊急撤離。1位居民透露,「水位迅速上升至腰部,最後幾乎是游泳逃出去」;而密蘇里州堪薩斯市3日也遭強風暴襲擊,氣象局證實有龍捲風在獨立城(Independence)登陸,造成樹木倒塌,運動場設施損毀,目前無重大傷亡通報。

報導指出,雖然堪薩斯州4日暫時轉為乾燥天氣,不過氣象局預測今天(5日)將有新一波暴風雨;官員警告,由於該地區因土壤已飽和,即使只有1或2英寸(1英吋等於2.54公分)的降雨也可能導致局部洪水,未來數日仍須提防局部淹水風險。

One person has died after flash flooding in Dallas, as powerful storms swept through North Texas overnight.



Officials say the fatal incident happened under the LBJ Freeway near Hillcrest Rd, near White Rock Creek.



DETAILS: https://t.co/ySZphwsrqD pic.twitter.com/yueCbgXrA2