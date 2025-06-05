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    德州暴雨釀災 達拉斯1名男子受困車內遭洪水吞噬亡

    美國中部近日遭遇惡劣天氣，德克薩斯達拉斯出現暴雨成災，一名男子4日因車輛被洪水淹沒不幸喪命，密蘇里州和堪薩斯市也傳出龍捲風與洪水災情，當地消防員緊急出動救援數十人。（圖擷自「@AlannaNBC5」X）

    美國中部近日遭遇惡劣天氣，德克薩斯達拉斯出現暴雨成災，一名男子4日因車輛被洪水淹沒不幸喪命，密蘇里州和堪薩斯市也傳出龍捲風與洪水災情，當地消防員緊急出動救援數十人。（圖擷自「@AlannaNBC5」X）

    2025/06/05 11:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國中部近日遭遇惡劣天氣，德克薩斯達拉斯出現暴雨成災，一名男子4日因車輛被洪水淹沒不幸喪命，密蘇里州和堪薩斯市也傳出龍捲風與洪水災情，當地消防員緊急出動救援數十人。

    綜合《美聯社》等外媒報導，據達拉斯消防救援部門當地4日凌晨接獲通報，有1輛車被困在635號州際公路橋下的積水中，救援人員趕赴現場發現有2輛車幾乎全數被水淹沒，其中1輛車內2人成功逃出，另1輛車內則發現1名男子已無生命跡象。

    堪薩斯州的威奇托（Wichita）及周邊地區同樣面臨暴雨衝擊，降雨量達4至18公分，造成嚴重淹水，當地消防隊共進行約70次水上救援行動。威奇托消防隊使用橡皮艇救出多名受困車輛中的駕駛與乘客，部分路段水位甚至高達車窗，當地消防隊長迪芬堡（Lance Diffenbaugh）說，必須冒著生命危險穿上救生衣，開著船把他們救到救生衣上，然後救他們出水。

    堪薩斯州東部埃爾多拉多市（El Dorado），因為暴雨導致核桃河暴漲，淹沒多條街道，民眾被迫緊急撤離。1位居民透露，「水位迅速上升至腰部，最後幾乎是游泳逃出去」；而密蘇里州堪薩斯市3日也遭強風暴襲擊，氣象局證實有龍捲風在獨立城（Independence）登陸，造成樹木倒塌，運動場設施損毀，目前無重大傷亡通報。

    報導指出，雖然堪薩斯州4日暫時轉為乾燥天氣，不過氣象局預測今天（5日）將有新一波暴風雨；官員警告，由於該地區因土壤已飽和，即使只有1或2英寸（1英吋等於2.54公分）的降雨也可能導致局部洪水，未來數日仍須提防局部淹水風險。

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