銀河系是否會撞上仙女座？ 最新研究：機率只有5成

此組合影像呈現了銀河系與仙女座星系未來相遇的三種可能情景。左上圖：兩星系以100萬光年的距離擦身而過。右上圖：在50萬光年的距離時，暗物質的引力作用可能導致兩星系近距離接觸。下圖：若以10萬光年的距離接近，則可能導致碰撞。（美聯社）

2025/06/05 10:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕我們的銀河系可能不會與仙女座星系正面相撞了。1項最新研究顯示，這場被認為勢在必行的星系大災難，其實只有5成機率會在未來100億年內發生。

《美聯社》報導，芬蘭主導的國際研究團隊在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊發表最新模擬結果，指出2大螺旋星系碰撞的可能性遠低於先前預測。「目前看來，有關銀河系即將滅亡的說法似乎言過其實」，研究團隊寫道。

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主導這項研究的赫爾辛基大學天文學家索瓦拉（Till Sawala）表示，這雖然是銀河系的好消息，但人類恐怕無緣見證。「我們大概等不到那時候」，他在電子郵件中說。太陽目前已有45億歲，預計再過約50億年將耗盡能量、壽終正寢，在這之前甚至會膨脹吞噬水星、金星，甚至可能連地球也難逃被焚燬的命運。

研究團隊根據美國航太總署（NASA）哈伯太空望遠鏡與歐洲太空總署（ESA）蓋亞任務（Gaia）提供的最新觀測數據，模擬出銀河系與鄰近星系未來的多種發展路徑。銀河系與仙女座都曾與其他星系合併過，長久以來科學界普遍認為兩者終將正面對撞，合而為一形成所謂「牛奶仙女系」（Milkomeda）。

過去一些理論認為這場合併最快會在50億年內發生。如今，新的計算納入了鄰近三角座星系（Triangulum Galaxy）與大麥哲倫星系（Large Magellanic Cloud）對銀河系運動造成的重力影響。結果顯示，三角座星系可能拉近銀河系與仙女座的距離，而大麥哲倫星系則有削弱碰撞機率的作用。綜合各項變因，研究最終估算銀河系在未來100億年內與仙女座相撞的機率約為5成。

「銀河系的命運不只吸引天文學家，也受到許多人的關注」，美國加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz）天文學家古哈塔庫塔（Raja GuhaThakurta）指出。他補充說，若2星系真的正面撞擊，將徹底改變我們現在在夜空中看到的銀河樣貌，由一道橫跨天際的銀白光帶轉變為一團朦朧光暈。但如果只是擦身而過，銀河系的盤狀結構將大致保留，我們所熟悉的星空也可能維持不變。

儘管研究仍無法準確預測最終結果，這項新發現有助天文學家進一步了解宇宙深處星系間的演化與互動。索瓦拉最後指出，與銀河系的命運相比，太陽的結局「幾乎已成定局」；至於人類是否能熬到那一天，「恐怕還得先看自己會不會先毀滅自己。」

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