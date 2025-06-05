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    要求見面遭拒 巴基斯坦網紅遭追求者闖入家中槍殺

    巴基斯坦於2日發生了一起槍擊案，受害者是在tiktok擁有50萬粉絲的17歲網紅薩娜。（路透，示意圖）

    巴基斯坦於2日發生了一起槍擊案，受害者是在tiktok擁有50萬粉絲的17歲網紅薩娜。（路透，示意圖）

    2025/06/05 10:30

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦2日發生了一起槍擊案，受害者是在tiktok擁有50萬粉絲的17歲網紅薩娜（Sana Yousaf），據了解，事發當下薩娜在家中休息，卻遭到22歲兇手哈亞特（Umar Hayat）直接闖入家裡連開2槍，當場沒有生命跡象，而哈亞特則帶著兇器以及薩娜的手機逃走，警方初步判斷，哈亞特因多次試圖與薩娜見面遭拒而心生不滿，因此直接闖入家中作案。

    《BBC》報導，2日巴基斯坦17歲網紅薩娜遭到22歲兇手哈亞特槍殺，由於傷勢嚴重，薩娜在被送往醫院前就沒有生命跡象。父親賽義德（Syed Yousaf Hassan）表示，薩娜先前從未提到過哈亞特，2人並無糾紛。警方則指出，殺人動機很有可能是薩娜多次拒絕了哈亞特的見面邀約，導致他惱羞成怒，直接到薩娜家中犯案洩憤。

    哈亞特開了2槍後，便帶著作案凶器以及薩娜的手機逃逸，警方目前搜索周圍地區多個地點，並調閱了113個閉路監視器後，已經找到了兇器以及手機。當地民眾對薩娜的死感到憤怒，但也有不少較為傳統的人對薩娜網紅的工作表示不滿，有專家認為這是巴基斯坦部分人士仇女和父權制的表現。

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