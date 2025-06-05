首度懸賞通緝台灣資通電軍20人！中國公安局嗆「對台獨分裂勢力亮劍」

中國廣州公安局5日懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（新華社）

2025/06/05 10:42

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州公安局天河區分局5日發布懸賞通告，公布「中國台灣民進黨當局『資通電軍』指揮實施的非法網絡攻擊活動」，指其涉嫌多項違法犯罪，並懸賞通緝寧恩緯等20名參與網路攻擊活動的「重要犯罪嫌疑人」。廣州公安局強調，這是首次打擊台灣資通電軍的網路犯罪行為，形同「對台獨分裂勢力亮劍」。

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綜合中媒報導，廣州市公安局天河區分局決定懸賞通緝寧恩緯等20名參與網路攻擊的犯罪嫌疑人。「請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，將按每名犯罪嫌疑人1萬元人民幣（約新台幣4萬元）的金額予以獎勵」。

去年9月與今年3月，中國國安部均曾發布其宣稱是台灣資通電軍人員的照片和個資。3月公布時，我資通電軍指揮部發出新聞稿反批，中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」、無端拼湊，凸顯其恫嚇威逼台灣民眾的蠻橫心態。

與此同時，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團5日聯合發布了《「蚍蜉撼樹」—台民進黨當局「資通電軍」黑客組織網絡攻擊活動調查報告》，聲稱該報告曝光「資通電軍」的歷史背景、組織架構、人員組成、工作地點、工作任務及網路攻擊案例等內容。

中媒指出，台灣「資通電軍」是前總統蔡英文上台後在美國軍方支持下打造的「第四軍種」，前身隸屬「國防部老虎小組」網路部隊，統籌台灣軍方、政府與民間網路技術力量，專責對中國、港澳地區展開網路攻擊滲透，「大肆竊取敏感數據和重要情報資訊，配合美反華勢力對我開展輿論戰和認知戰」。

報導還稱，台灣資通電軍秘密策動「顏色革命」，「妄圖擾亂我社會公共秩序，製造族群對立、放大社會矛盾，阻撓國家統一」，被外界稱為「台灣最神秘的部隊」。

報導進一步介紹，資通電軍下設資訊通信處、網絡作戰處、電子作戰處、後勤處等4機構，及1個具有訓練性質的訓測中心。其技術力量主要集中在資訊通信處資訊通信聯隊、網路作戰處網絡戰聯隊和電子作戰處電子作戰中心。

中國公共安全機關調查聲稱，台灣資通電軍近年偽裝成「毒雲藤」、「三色堇」、「匿名者64」、「金葉蘿」、「烏蘇拉」等駭客組織，對中國和港澳地區國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網路系統，實施了數千次大規模網路攻擊。

調查稱，台灣「資通電軍」透過漏洞掃描、密碼爆破、SQL注入、釣魚郵件攻擊、內網嗅探、木馬植入等「初級網攻手法」，試圖繞過目標系統安全防護措施，獲取系統內網控制權限，竊取敏感數據和重要情報、干擾企業正常經營活動，「性質極其惡劣，造成極為嚴重的社會影響」。

調查還指，資通電軍針對不能攻破的目標系統，或未竊取到有價值數據的網路平台，網攻人員會惡意破壞目標系統，刪除系統及其用戶數據、惡意篡改數據或添加虛假資訊、格式化系統存儲設備等，「干擾企業正常生產經營」。

該調查引述技術專家表示，台灣資通電軍的網路攻擊手法「學藝不精」，暴露了大量攻擊源頭資訊，「追蹤溯源難度並不大，為我們（中方）快速鎖定攻擊人員提供了有利條件」。

中國廣州公安局5日首度發布通告，懸賞通緝20名參與網路攻擊活動的台灣資通電軍犯罪嫌疑人。（法新社資料照）

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