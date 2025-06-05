德國「冰王子」古墓揭秘 1350年前藍眼金髮幼童擁珍罕陪葬品

考古學家將「冰王子」的墓室以液態氮「急速冷凍」後，作為一個整體進行挖掘。此方法有助於完整保存墓內脆弱的文物。（圖：巴伐利亞邦文物保護局）

2025/06/05 08:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕在德國南部巴伐利亞州，一具距今約1350年的幼童遺骸震撼考古界。這名約18個月大的男童被暱稱為「冰王子」，他的墓葬中出土包括小型劍、絲質衣物與金製十字架等珍貴陪葬品，顯示其來自一個地位顯赫的家族。新研究指出，這名藍眼、淺髮男童因慢性中耳炎導致感染而病逝，其墓地保存情況極佳，是近年來罕見的發現。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，這座石造墓室位於巴伐利亞小鎮馬特西斯（Mattsies）附近，發掘於2021年，坐落於一座古羅馬別墅遺址內。為了完整保存墓室內部結構與物件，巴伐利亞州考古團隊使用液態氮急速冷凍墓室，使其凍結成一整塊，並在14小時內小心翼翼地取出。此舉讓「冰王子」得以名符其實，也讓墓中文物得以幾乎原貌保存。

請繼續往下閱讀...

透過放射性碳定年與牙齒鍶同位素分析，研究人員確認這名男童出生並成長於當地，主要靠母乳餵養。他穿著皮衣與長袖亞麻襯衫，襯衫縫有來自拜占庭帝國的絲帶，是當時極稀有的奢侈品。腳上配有銀馬刺，手腕戴著銀手鐲，腰間懸掛一把小劍，搭配精緻裝飾的皮帶，充分展現其非凡身分。

陪葬品亦極為豐富，包括一條繡有金箔十字架的布料，推測其家族可能已接受早期基督信仰（雖然巴伐利亞直到查理曼大帝八世紀征服後才全面基督化）。墓室另一端還擺放青銅洗臉盆、木碗、梳子、銀鑲飲杯，以及榛果、蘋果與梨子等食物。原被誤認為狗骨的動物遺骸，經鑑定實為切塊豬仔，可能曾經烹煮作為靈前祭品。

這座墓葬之所以保存完好，部分歸功於墓室密封性良好。考古學家指出，這棟古羅馬別墅原為居住空間，後來被家族改為墓地，可能是為了紀念這名夭折的貴族幼童。該建築在埋葬後曾進行兩次修繕，顯示家族長期將此處作為追思之所。

這項發現為學界提供關於七世紀歐洲早期貴族生活與喪葬文化的重要線索，也顯示即便是幼童，在高社會階層中也能獲得象徵性十足的禮遇。研究團隊強調，這不只是罕見的考古發現，更是一則跨越千年的家庭悲劇見證。

「冰王子」墓中出土的小型劍、劍鞘及華麗腰帶的細節圖（上圖為實物，下圖為X光或掃描影像）。（圖：巴伐利亞邦文物保護局）

在「冰王子」墓中發現的一對銀製手鐲。（圖：巴伐利亞邦文物保護局）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法