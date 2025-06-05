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    二戰後最大規模疏散！德國科隆撤2萬人 移除美軍3重型未爆彈

    科隆市區萊茵河畔發現二戰時期美軍轟炸遺留的未爆彈，當局緊急撤離逾2萬人。（路透）

    科隆市區萊茵河畔發現二戰時期美軍轟炸遺留的未爆彈，當局緊急撤離逾2萬人。（路透）

    2025/06/05 08:39

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕德國第4大城科隆2日發現3枚二戰美軍轟炸機投下的未爆彈，4日上午科隆市當局封鎖危險區域，並展開二次大戰以來最大規模的疏散行動，共有2萬500人被疏散，所幸在4日晚間拆彈行動成功，沒有造成任何死傷。

    綜合外媒報導，科隆市政府指出，這3枚未爆彈是2日多伊茨區（Deutz district）一處造船廠周邊進行道路施工時發現，由於未爆彈地點隔著萊茵河的對岸就是科隆市中心，科隆市當局決定疏散未爆彈所在位置半徑1公里內的民眾。疏散範圍包括58家旅館、3座橫跨萊茵河的橋梁、市政廳、多伊茨區火車站、博物館、1家醫院和2家養老院，共計有2萬500人撤離，是科隆市自從二次大戰以來最大規模的撤離行動。

    當局指出，3枚未爆彈是美軍二戰期間轟炸行動中所投下的炸彈，分別是2枚2000磅炸彈及1枚1000磅炸彈。科隆在二戰期間多次遭到盟軍的轟炸，市區發現未爆彈是常見事件，但是自從二戰結束以來，科隆市還未進行如此大規模的撤離行動。

    科隆市政府4日晚間發表聲明，指出晚間7點19分時，來自杜塞道夫（Düsseldorf）行政區的爆炸物處理專家專家已成功拆除未爆彈，目前街道和建築物正在逐步重新開放，民眾可依序返家。

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