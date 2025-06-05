烏克蘭奇襲後通話 川普：「普廷將報復」和平路遙

普廷（左）與川普通話，雙方都對烏軍無人機襲擊俄軍基地表達關切。（法新社檔案照）

2025/06/05 06:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普4日與俄羅斯總統普廷通電話後警告，普廷對烏克蘭無人機突襲俄軍空軍基地一事表達強烈不滿，聲稱將進行報復。這是兩位領導人自6月1日烏克蘭發動突襲以來首度通話。俄國官媒還提到雙方討論了恢復美俄合作的可能性。

川普指出，這通歷時逾一小時的電話「不會立即帶來和平」。他也重申普廷在通話中強調：「他必須對這次針對空軍基地的攻擊作出回應。」

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BBC引述俄羅斯官方通訊社《俄通社》（RIA Novosti）報導，普廷向川普抱怨基輔當局試圖破壞談判，甚至聲稱烏克蘭政府「本質上已變成一個恐怖組織」。雙方並討論了恢復美俄合作的可能性，俄方形容這種合作「潛力巨大」。

川普表示，美方事前並未獲知烏克蘭將發動此次襲擊。該起攻擊使用走私無人機鎖定俄國境內空軍基地，烏方稱目標為可能搭載核彈頭的遠程轟炸機。這起突襲令俄方震怒，也讓外界擔憂戰事恐將升級。

此前川普曾公開批評普廷「已經徹底瘋了」，還說「他在玩火」，痛斥俄軍加強對烏克蘭的無人機與飛彈攻擊行動。他上週更放話，只給普廷兩週期限，若認為普廷只是在拖延和平進程，將考慮調整美國對俄政策。不過，川普本週三於「Truth Social」發文時，並未再提及期限或先前的激烈言論。

這場美俄通話也觸及伊朗核子問題。川普表示，他與普廷「意見一致」，認為「伊朗不應擁有核武」。據傳美方提議伊朗全面停止濃縮鈾活動，改為依賴區域聯盟供應反應爐燃料，以阻止其發展核武。但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已公開駁斥此提議，並強調伊朗不會停止濃縮鈾。

川普則說，普廷表態願意協助伊朗談判，並「或許能促使協商快速達成」。他也強調，美方將要求伊朗「在短時間內給出明確答覆」。

在伊斯坦堡舉行的第二輪俄烏和平談判日前落幕，雖未取得重大突破，雙方仍同意進一步交換戰俘。烏方代表指出，俄方拒絕接受「無條件停火」，這也是基輔與西方盟國的核心要求。俄方則表示，已提出在前線「部分地區」實施多日停火，但未透露具體細節。

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