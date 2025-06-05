川普提名韓裔退役軍官約翰‧盧 出任國防部印太助理部長

美國總統川普提名韓裔的退伍軍官約翰‧盧，出任負責印太安全事務的助理國防部長，成為五角大廈主管印太事務的最高官員。（取自美國國防部官網）

2025/06/05 06:05

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國和中國關係持續緊張之際，美國總統川普提名韓裔的退役軍官約翰‧盧（John Noh），出任負責印太安全事務的助理國防部長，一旦獲得確認，他將成為五角大廈主管印太事務的最高官員。

綜合日本和南韓媒體報導，美國國防部2日向國會提交的人事名單中，同時包括韋勒茲—葛林（Alexander Velez-Green）為主管政策的副次長，他曾擔任密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）的國家安全顧問。

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此外，霍利的另一名前助理達默（Austin Dahmer），也獲提名出任主管戰略、計畫與能力的助理部長。

前述3人都與現任國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）關係密切，一致認為中國是當前的最主要戰略對手。他們將共同負責在8月31日前提交新版五角大廈行動藍圖「國家國防戰略」（NDS）。

盧此前擔任聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」副總法律顧問，並於美國總統川普今年1月20日就職當天，就任國防部東亞事務副助理部長。目前他已實際執行印太安全事務助理部長職務，並隨同國防部長赫格塞斯兩度出訪亞洲。

盧曾是美國陸軍軍官，曾派駐阿富汗，並於2019年至2021年間在休士頓擔任聯邦檢察官。他畢業於布朗大學並取得史丹佛大學法學院學位。印太安全事務助理部長是主管美國在東亞與東南亞軍事戰略與盟邦關係的關鍵職位，涵蓋中國、日本、南韓與北韓等地區。

今年4月，盧在聯邦眾議院軍事委員會上作證時指出，五角大廈正利用不同工具，包括總統撥款權（PDA）、外國軍事融資（FMF），以及國會的台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），致力於將安全系統優先提供給台灣。他指出，武裝台灣和台灣的防禦能力對保衛台灣、強化美國部署及重新建立嚇阻力極為重要，因此國防部正在迅速採取行動。

盧也重申，「台灣的未來對美國利益至關重要」；川普曾表示，在他任內，中國不會攻擊台灣，因此美國必須優先推動強化對抗中國在印太區域侵略行為的嚇阻力量。

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